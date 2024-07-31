乒乓嫲嫲倪夏蓮奧運｜61歲倪夏蓮負23歲孫穎莎　享受比賽笑住落敗

「乒乓嫲嫲」倪夏蓮以61歲之齡出戰巴黎奧運，繼東京奧運後再次成為焦點。六戰奧運的她今天於女單32強遇上頭號種子、23歲中國球手孫穎莎，她在昨日混雙決賽前才協助孫穎莎備戰，今天旋即成為「敵人」。

最終，這場在香港時間7月31日下午5時舉行的女單次圈比賽，由孫穎莎直落以4：0擊敗倪夏蓮晉級。



倪夏蓮遇上孫穎莎，雖然直落四局落敗，但全程臉帶笑容，十分享受比賽。（路透社）

世界排名第一的孫穎莎頭兩局贏得輕鬆，以11：5及11：1領先局數2：0。第三局形勢最緊湊，兩人打成10：10平手，兩度「刁時」，最後孫穎莎贏13：11，拉開到3：0。最後，孫穎莎再贏多局11：4，總共花了29分鐘比賽時間，將世界排名68位的倪夏蓮淘汰出局。

儘管一直捱打，但倪夏蓮全程「四萬咁口」，無論得分還是失分都保持笑容，十分享受比賽。休息或暫停期間，她到場邊接受丈夫兼教練丹尼爾臣（Tommy Danielsson）的教導，飲可樂補充體力。完場後，大量現場觀眾起立鼓掌，向這位最年老奧運乒乓球手致敬。

倪夏蓮遇上孫穎莎，雖然直落四局落敗，但全程臉帶笑容，十分享受比賽。（路透社）

倪夏蓮在八十年代曾是中國隊一員，當時無緣奧運，反而轉赴盧森堡發展後，機會找上門，成為「37歲超新星」初戰奧運。這名盧森堡國寶原來當年曾經拒絕出戰，全靠盧森堡乒乓總會三顧草廬，才可成就「嫲嫲傳奇」。

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倪夏蓮。（路透社）

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