體育熱話｜58歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮揚威 奪克羅地亞聯賽團體冠軍
撰文：楊宇翹
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58歲「乒乓大媽」倪夏蓮去年代表盧森堡出戰東京奧運，其後更於世界錦標賽奪得女雙銅牌，成為體壇熱話。近日這名嫲嫲級球手再為生涯添上榮譽。
中國前代表、現時為盧森堡球手倪夏蓮，以身體力行證明年齡不是界限。2021年大爆發的她，今年繼續延續氣勢。效力克羅地亞聯賽DR CASL的她，協力為球隊取下17勝1負，順利問鼎聯賽寶座。
1963年出生於上海的倪夏蓮，在乒乓球生涯中獲得的最高排名是世界第六位。
1976年時被選入國家隊，1983年以中國隊主力身份出戰第37屆世界乒乓球錦標賽，奪得團體冠軍和混雙冠軍。1989年，從國家隊退役後，倪夏蓮遠嫁盧森堡並定居，繼續乒乓球事業。
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