乒乓團體世錦賽｜倪夏蓮領盧森堡出線　自評「弄得對手很難過」

中國乒壇年年產出大量好手，國家隊位置爭逐激烈，不少人外流為別國上陣，成為傳奇。

曾為中國奪得1983年世界賽混雙冠軍的倪夏蓮，多年來為歐洲小國盧森堡征戰。這位59歲的長青樹依然「有貨賣」，在團體世錦賽領軍，日前首仗挫敗實力不俗的韓國，更帶領球隊出線。



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團體世錦賽正於中國成都舉行，倪夏蓮代表的盧森堡，在上周五（9月30日）分組賽首仗對韓國，為對友追分。她在第2場對戰田志希，上演中國外流兵大戰。

倪夏蓮擊敗田志希，開心到跳起。（twitter@worldtt）

倪比對手年長近一倍，不成問題，以3:1取勝。其隊友拿下第3場，她於第4場再次出擊，戰足5局下3:2力壓李時溫，助盧森堡爆冷。倪夏蓮賽後也難掩驚喜，「吃了安眠藥也睡不着。我覺得這就是體育的魅力。」

59歲，不能靠體力與力量，倪夏蓮說自己的球路含金量高。（twitter@nittaku_news）

這位老將接下來繼續保持活力，雖然第2仗未能為球隊取分，以至直落三場不敵新加坡，但第3仗對伊朗又為盧森堡打響頭炮，助球隊場數淨勝3:0。盧森堡在剛剛（3日）完成的第4仗對陣泰國，倪夏蓮再次肩負主將之責，獨取兩場助球隊勝3:1，出線16強。

代表韓國的田志希，同樣是外流的中國選手。（twitter@nittaku_news）

倪夏蓮在賽場遇上不少後輩，這位嫲嫲級運動員變成一眾小妹妹的「打卡點」，不少人邀請她合照。擊敗伊朗之後，球員、教練、職員，都上前找她合照留念，她亦來者不拒，更打趣道「別叫我奶奶，叫我姐姐」，非常活潑。

盧森堡擊敗伊朗，倪夏蓮變成景點。（twitter@nittaku_news）

傳媒提及一些網民的留言，大讚這位奶奶「一個頂兩個」。倪夏蓮回應自己打球為他人帶來樂趣，便覺滿足，而能夠擔大旗一仗挫敗兩對手，她更親自解說：「我打球回數不多，因為含金量極高，弄得對手很難過。」

倪夏蓮說仍未可以離開，期望助盧森堡培養接班人。（twitter@nittaku_news）

那麼，到底「乒乓奶奶」要戰到何時才退？倪夏蓮說還未可以：「十年前已跟隊友說『媽媽老了』，希望她們打上第一線，不能老是躲在我後面。不過，盧森堡的後備力量現在還未太可以，所以我希望再幫幫他們」。