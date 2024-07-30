巴黎奧運｜中國隊邀61歲倪夏蓮秘密練兵　混雙贏朝鮮奪金有佢功勞

巴黎奧運乒乓混雙決賽，中國代表王楚欽/孫穎莎以4：2擊敗朝鮮組合李正植/金琴英，贏得今屆中國隊的第六金。王楚欽/孫穎莎奪金背後，有位歐洲球手都有功勞，就是61歲的倪夏蓮。這位移居盧森堡多年的前中國球手因為打法似朝鮮的金琴英，獲邀為王楚欽/孫穎莎的陪練。



倪夏蓮將會在女單次圈遇上孫穎莎。（新華社）

倪夏蓮在社交網站表示，她是王楚欽/孫穎莎的混雙陪練，「朝鮮這一對是黑馬，因為他們平時很少出來比賽，所以人們都不知道他。那麼現在這樣打到現在，他們的威脅確實很大，而且那個女孩（金琴英）的打法是跟我一樣的。我覺得我有責任去幫到中國隊。」

倪夏蓮表示獲邀去當王楚欽/孫穎莎的陪練，讓兩人熟習朝鮮對手的打法。（網上片段截圖）

「我很高興有機會可以去做我們莎莎（孫穎莎）和大頭（王楚欽）的陪練，榮幸有這樣的機會可以去幫到他們，希望是這樣。」她說。

倪夏蓮在片段中說：「中國隊跟我提出來，其實他們也挺有顧慮的，我都理解，因為我要跟莎莎打單項，但是我呢真的一點都沒有猶豫，我覺得沒有祖國的培養，沒有中國隊對我的培養，我算什麼呢？我能有這樣的機會去回報祖國，回報中國隊，為他們在奪取冠軍的路上掃除那麼一點點障礙，我是非常非常幸福的。」

王楚欽（右）及孫穎莎贏得乒乓混雙金牌。（新華社）

李正植/金琴英的朝鮮組合被視為「神秘之師」，在16支隊伍中被列為16號種子，兩人甚至參少國際比賽，外界對他們的打法及資料所知不多。李正植/金琴英在十六強即爆出大冷門，淘汰了了2號種子、日本組合張本智和/早田希娜。兩人在八強再力克瑞典組合，到四強面對4號種子、香港的黃鎮廷/杜凱琹，以4：3險勝入決賽。

可能因為有倪夏蓮陪練幫助，王楚欽/孫穎莎在混雙決賽以局數4：2擊敗李正植/金琴英，贏得金牌。