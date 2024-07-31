巴黎奧運射擊｜韓國型格女槍手爆紅　掛大象公仔作賽原因極暖心

韓國女子射擊運動員金藝智（音譯）憑巴黎奧運一役在網絡爆紅。這名女子10米氣手槍銀牌得主，因冷酷氣場被稱為「女版John Wick」，連馬斯克（Elon Musk）亦讚嘆不已。

型格的她比賽時在腰間掛上毛公仔，這個反差背後原來大有故事。



7月28日的女子10米氣手槍決賽，韓國的19歲神槍手吳藝真奪金，亞軍金藝智摘銀，兩人雙雙打破奧運紀錄。

金藝智在數日前的比賽照片及影片突然爆紅。（Getty Images）

金藝智在這場比賽成為焦點，網民賽後瘋狂洗版，緣於她的冷酷氣場與可人面孔。有網民在X（前稱Twitter）貼出她比賽影片，形容她如同電影角色，影片獲近3000萬瀏覽量，大批網民稱讚她「太帥了！」、「下集《Ｍatrix》她應該做主角」，連馬斯克亦驚嘆：「她應該去拍動作電影！根本不需任何演技！」

今年5月的射擊世界盃巴庫站，金藝智打破25米氣手槍世界紀錄，比賽影片亦被網民翻出，其反戴帽子、神情冷漠的形象，同獲讚好。

與此同時，她比賽時腰間掛着的大象公仔，亦成為網民焦點，大家好奇這名冷酷槍手為何會配上一個可愛的玩偶？

韓國《朝鮮日報》報道，31歲的金藝智育有一名5歲女兒，那個可愛的大象娃娃是女兒贈送的禮物。金藝智在10米氣手槍奪銀後曾接受訪問：「當我女兒到幼稚園上學時，便能跟朋友炫耀她媽媽去奧運比賽，而且贏得一塊獎牌。」卸下手槍，金藝智也是溫柔的媽媽。