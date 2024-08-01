何詩蓓聖保祿中學畢業赴美攻讀心理 即睇香港游泳隊成員身高學歷
何詩蓓在巴黎奧運贏得兩面銅牌，包括游泳女子100米自由泳及200米自由泳。何詩蓓暫時生涯贏得4面奧運獎牌，為香港史上擁有最多奧運獎牌的運動員，共有兩銀兩銅。
在今屆奧運，港隊共派7人參加游泳項目，為1男6女。這幾位泳將如何詩蓓的學歷都絕不簡單，全是高材生，除了17歲的小將張心悅，其餘至少擁有大學畢業的學歷，部分的學歷更達碩士以至博士。何詩蓓身高1.76米，其餘港隊游泳女將身高亦超過1.7米高，至於游泳型男何甄陶更接近1.9米，身高1.88米。
27歲的何甄陶身高1.88米，今屆第二次參加奧運，他會出戰今屆的50米及100米自由泳項目。他的父母皆是香港人，自小在美國成長及讀書，機械工程學畢業，繼續在工程研究的路上努力。
何甄陶IG（amph1b_ian）
何甄陶
出生日期：25/04/1997
年齡：27歲
身高：1.88米
中學：Blacksburg High School
副學士：New River Community College
學士：維吉尼亞理工學院暨州立大學（機械工程）
博士：維吉尼亞理工學院暨州立大學
26歲的何詩蓓是香港土生土長的混血「飛魚」，父親是愛爾蘭人，入讀聖保祿小學及中學，考畢DSE（香港中學文憑考試）後到美國升學，入讀游泳名校美國密芝根大學，攻讀心理學。她有意再進修，希望退役後成為兒童心理學家。
何詩蓓IG（siobhanhaughey01）
何詩蓓
出生日期：31/10/1997
年齡：26歲
身高：1.76米
中學：聖保祿中學
大學：美國密芝根大學（心理學）
17歲的張心悅是今年港隊代表團最年輕的女運動員，她會參加巴黎奧運兩個個人項目，分別是100米及200米背泳。她目前是100背及200背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她就讀名校拔萃女書院。
張心悅IG（89c1ndy）
張心悅
出生日期：09/08/2006
年齡：17歲
身高：1.76米
中學：拔萃女書院
32歲的歐鎧淳多年來保持高水平表現，由北京奧運游到巴黎奧運，連續5屆參賽，追平了前香港單車代表黃金寶於1996至2012年間、五度出戰奧運的紀錄。她未能取得個人項目資格，但可以為港隊出戰接力。她目前是50背及100背的長池香港紀錄保持者。歐鎧淳在嘉諾撒聖心書院中學畢業，之後到加州大學柏克萊分校攻讀環境經濟學。
歐鎧淳IG（stephaniehsau）
歐鎧淳
出生日期：30/05/1992
年齡：32歲
身高：1.72米
中學：嘉諾撒聖心書院
大學：加州大學柏克萊分校（環境經濟學）
26歲的譚凱琳上屆都有出戰東京奧運，今屆會繼續為港隊游接力。她目前是50蝶的長池香港紀錄保持者。她從拔萃女書院畢業後，到英屬哥倫比亞大學讀運動機能學，再回港到理工大學進修物理治療。
譚凱琳IG（tamhoilam）
譚凱琳
出生日期：21/04/1998
年齡：26歲
身高：1.78米
中學：拔萃女書院
大學：英屬哥倫比亞大學（運動機能學）
碩士：理工大學（物理治療）
22歲的簡綽桐今屆首次參加奧運，會代表港隊游接力。她目前是50背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她正就讀美國密芝根大學，也是該校泳隊成員，為何詩蓓大學師妹。
簡綽桐IG（naat.kan）
簡綽桐
出生日期：30/04/2002
年齡：22歲
身高：1.73米
中學：保良局蔡繼有學校
大學：密芝根大學（體育管理）
31歲的鄭莉梅第三屆參賽，她在2016年里約奧運參加3項自由泳個人賽及接力，而上屆東京奧運就為港隊游接力。她今屆會繼續代表港隊出戰游泳接力比賽。鄭莉梅在香港出世，就讀國際學校，後來隨家人移居北京。中學畢業後，她前往加州大學柏克萊分校攻讀心理學。後來，她回港在中文大學再進修心理學。
鄭莉梅IG（camillelcheng）
鄭莉梅
出生日期：09/05/1993
年齡：31歲
身高：1.78米
中學：北京順義國際學校
大學：加州大學柏克萊分校（心理學）
碩士：中文大學（心理學）