何詩蓓聖保祿中學畢業赴美攻讀心理　即睇香港游泳隊成員身高學歷

撰文：威廉神
出版：更新：

何詩蓓在巴黎奧運贏得兩面銅牌，包括游泳女子100米自由泳及200米自由泳。何詩蓓暫時生涯贏得4面奧運獎牌，為香港史上擁有最多奧運獎牌的運動員，共有兩銀兩銅。
在今屆奧運，港隊共派7人參加游泳項目，為1男6女。這幾位泳將如何詩蓓的學歷都絕不簡單，全是高材生，除了17歲的小將張心悅，其餘至少擁有大學畢業的學歷，部分的學歷更達碩士以至博士。何詩蓓身高1.76米，其餘港隊游泳女將身高亦超過1.7米高，至於游泳型男何甄陶更接近1.9米，身高1.88米。

何甄陶在2023年杭州亞運贏得游泳男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

27歲的何甄陶身高1.88米，今屆第二次參加奧運，他會出戰今屆的50米及100米自由泳項目。他的父母皆是香港人，自小在美國成長及讀書，機械工程學畢業，繼續在工程研究的路上努力。

何甄陶IG（amph1b_ian

何甄陶
出生日期：25/04/1997
年齡：27歲
身高：1.88米
中學：Blacksburg High School
副學士：New River Community College
學士：維吉尼亞理工學院暨州立大學（機械工程）
博士：維吉尼亞理工學院暨州立大學

何詩蓓先贏得巴黎奧運女子200米自由泳銅牌。（路透社）

26歲的何詩蓓是香港土生土長的混血「飛魚」，父親是愛爾蘭人，入讀聖保祿小學及中學，考畢DSE（香港中學文憑考試）後到美國升學，入讀游泳名校美國密芝根大學，攻讀心理學。她有意再進修，希望退役後成為兒童心理學家。

何詩蓓IG（siobhanhaughey01

何詩蓓
出生日期：31/10/1997
年齡：26歲
身高：1.76米
中學：聖保祿中學
大學：美國密芝根大學（心理學）

張心悅是今屆港隊最年輕的成員。（黃寶瑩攝）

17歲的張心悅是今年港隊代表團最年輕的女運動員，她會參加巴黎奧運兩個個人項目，分別是100米及200米背泳。她目前是100背及200背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她就讀名校拔萃女書院。

張心悅IG（89c1ndy

張心悅
出生日期：09/08/2006
年齡：17歲
身高：1.76米
中學：拔萃女書院

歐鎧淳是香港游泳第一位奧運「五朝元老」。（資料圖片／袁志浩攝）

32歲的歐鎧淳多年來保持高水平表現，由北京奧運游到巴黎奧運，連續5屆參賽，追平了前香港單車代表黃金寶於1996至2012年間、五度出戰奧運的紀錄。她未能取得個人項目資格，但可以為港隊出戰接力。她目前是50背及100背的長池香港紀錄保持者。歐鎧淳在嘉諾撒聖心書院中學畢業，之後到加州大學柏克萊分校攻讀環境經濟學。

歐鎧淳IG（stephaniehsau

歐鎧淳
出生日期：30/05/1992
年齡：32歲
身高：1.72米
中學：嘉諾撒聖心書院
大學：加州大學柏克萊分校（環境經濟學）

出戰女子4X100米自由泳接力的港將，左起：簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳、歐鎧淳。

26歲的譚凱琳上屆都有出戰東京奧運，今屆會繼續為港隊游接力。她目前是50蝶的長池香港紀錄保持者。她從拔萃女書院畢業後，到英屬哥倫比亞大學讀運動機能學，再回港到理工大學進修物理治療。

譚凱琳IG（tamhoilam

譚凱琳
出生日期：21/04/1998
年齡：26歲
身高：1.78米
中學：拔萃女書院
大學：英屬哥倫比亞大學（運動機能學）
碩士：理工大學（物理治療）

22歲的簡綽桐今屆首次參加奧運，會代表港隊游接力。她目前是50背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她正就讀美國密芝根大學，也是該校泳隊成員，為何詩蓓大學師妹。

簡綽桐IG（naat.kan

簡綽桐
出生日期：30/04/2002
年齡：22歲
身高：1.73米
中學：保良局蔡繼有學校
大學：密芝根大學（體育管理）

31歲的鄭莉梅第三屆參賽，她在2016年里約奧運參加3項自由泳個人賽及接力，而上屆東京奧運就為港隊游接力。她今屆會繼續代表港隊出戰游泳接力比賽。鄭莉梅在香港出世，就讀國際學校，後來隨家人移居北京。中學畢業後，她前往加州大學柏克萊分校攻讀心理學。後來，她回港在中文大學再進修心理學。

鄭莉梅IG（camillelcheng

鄭莉梅
出生日期：09/05/1993
年齡：31歲
身高：1.78米
中學：北京順義國際學校
大學：加州大學柏克萊分校（心理學）
碩士：中文大學（心理學）

巴黎奧運何詩蓓100自爭金︱澳洲新星再成最強敵人　5大對手一覽巴黎奧運劍擊｜法國劍手兩度「決一劍」飲恨　主場失金自責落淚覃海洋200蛙爆冷無緣決賽　中國蛙王意外在巴黎奧運慘遇滑鐵盧巴黎奧運｜美國相隔8年再稱霸　女團金牌開展體操女王救贖之旅巴黎奧運男籃｜日本加時負法國　1.72米「小巨人」轟最高分仍徒勞巴黎奧運｜中國隊邀61歲倪夏蓮秘密練兵　混雙贏朝鮮奪金有佢功勞巴黎奧運乒乓女單「嫲孫戰」今日舉行　61歲倪夏蓮鬥23歲孫穎莎巴黎奧運直擊︱乒乓混雙失落銅牌　杜凱琹：跟頒獎台仍差一大步
何詩蓓
何詩蓓
何甄陶
歐鎧淳
歐鎧淳
香港運動員
巴黎奧運
巴黎奧運
巴黎奧運
港隊戰況
港隊介紹
奧運