何詩蓓聖保祿中學畢業赴美攻讀心理　即睇香港游泳隊成員身高學歷

何詩蓓在巴黎奧運贏得兩面銅牌，包括游泳女子100米自由泳及200米自由泳。何詩蓓暫時生涯贏得4面奧運獎牌，為香港史上擁有最多奧運獎牌的運動員，共有兩銀兩銅。

在今屆奧運，港隊共派7人參加游泳項目，為1男6女。這幾位泳將如何詩蓓的學歷都絕不簡單，全是高材生，除了17歲的小將張心悅，其餘至少擁有大學畢業的學歷，部分的學歷更達碩士以至博士。何詩蓓身高1.76米，其餘港隊游泳女將身高亦超過1.7米高，至於游泳型男何甄陶更接近1.9米，身高1.88米。



何甄陶在2023年杭州亞運贏得游泳男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

27歲的何甄陶身高1.88米，今屆第二次參加奧運，他會出戰今屆的50米及100米自由泳項目。他的父母皆是香港人，自小在美國成長及讀書，機械工程學畢業，繼續在工程研究的路上努力。

何甄陶IG（amph1b_ian）

何甄陶

出生日期：25/04/1997

年齡：27歲

身高：1.88米

中學：Blacksburg High School

副學士：New River Community College

學士：維吉尼亞理工學院暨州立大學（機械工程）

博士：維吉尼亞理工學院暨州立大學



何詩蓓先贏得巴黎奧運女子200米自由泳銅牌。（路透社）

26歲的何詩蓓是香港土生土長的混血「飛魚」，父親是愛爾蘭人，入讀聖保祿小學及中學，考畢DSE（香港中學文憑考試）後到美國升學，入讀游泳名校美國密芝根大學，攻讀心理學。她有意再進修，希望退役後成為兒童心理學家。

何詩蓓IG（siobhanhaughey01）

何詩蓓

出生日期：31/10/1997

年齡：26歲

身高：1.76米

中學：聖保祿中學

大學：美國密芝根大學（心理學）



張心悅是今屆港隊最年輕的成員。（黃寶瑩攝）

17歲的張心悅是今年港隊代表團最年輕的女運動員，她會參加巴黎奧運兩個個人項目，分別是100米及200米背泳。她目前是100背及200背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她就讀名校拔萃女書院。

張心悅IG（89c1ndy）

張心悅

出生日期：09/08/2006

年齡：17歲

身高：1.76米

中學：拔萃女書院



歐鎧淳是香港游泳第一位奧運「五朝元老」。（資料圖片／袁志浩攝）

32歲的歐鎧淳多年來保持高水平表現，由北京奧運游到巴黎奧運，連續5屆參賽，追平了前香港單車代表黃金寶於1996至2012年間、五度出戰奧運的紀錄。她未能取得個人項目資格，但可以為港隊出戰接力。她目前是50背及100背的長池香港紀錄保持者。歐鎧淳在嘉諾撒聖心書院中學畢業，之後到加州大學柏克萊分校攻讀環境經濟學。

歐鎧淳IG（stephaniehsau）

歐鎧淳

出生日期：30/05/1992

年齡：32歲

身高：1.72米

中學：嘉諾撒聖心書院

大學：加州大學柏克萊分校（環境經濟學）



出戰女子4X100米自由泳接力的港將，左起：簡綽桐、鄭莉梅、譚凱琳、歐鎧淳。

26歲的譚凱琳上屆都有出戰東京奧運，今屆會繼續為港隊游接力。她目前是50蝶的長池香港紀錄保持者。她從拔萃女書院畢業後，到英屬哥倫比亞大學讀運動機能學，再回港到理工大學進修物理治療。

譚凱琳IG（tamhoilam）

譚凱琳

出生日期：21/04/1998

年齡：26歲

身高：1.78米

中學：拔萃女書院

大學：英屬哥倫比亞大學（運動機能學）

碩士：理工大學（物理治療）



22歲的簡綽桐今屆首次參加奧運，會代表港隊游接力。她目前是50背的16歲以下長池香港紀錄保持者。她正就讀美國密芝根大學，也是該校泳隊成員，為何詩蓓大學師妹。

簡綽桐IG（naat.kan）

簡綽桐

出生日期：30/04/2002

年齡：22歲

身高：1.73米

中學：保良局蔡繼有學校

大學：密芝根大學（體育管理）



31歲的鄭莉梅第三屆參賽，她在2016年里約奧運參加3項自由泳個人賽及接力，而上屆東京奧運就為港隊游接力。她今屆會繼續代表港隊出戰游泳接力比賽。鄭莉梅在香港出世，就讀國際學校，後來隨家人移居北京。中學畢業後，她前往加州大學柏克萊分校攻讀心理學。後來，她回港在中文大學再進修心理學。

鄭莉梅IG（camillelcheng）

鄭莉梅

出生日期：09/05/1993

年齡：31歲

身高：1.78米

中學：北京順義國際學校

大學：加州大學柏克萊分校（心理學）

碩士：中文大學（心理學）

