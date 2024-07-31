巴黎奧運何詩蓓100自爭金︱澳洲新星再成最強敵人　5大對手一覽

何詩蓓（Siobhán Haughey）在巴黎奧運200米自由泳摘下銅牌，繼東京奧運勇奪兩銀後再上頒獎台，連續兩屆奧運在游泳項目奪得獎牌，再次改寫本港游泳界及體壇歷史新一頁。這位26歲世界級「香港飛魚」在準決賽獲總成績第一名，今晚深夜2時30分出戰100米自由泳決賽，力爭金牌，她的爭冠之路有哪些最強對手？



何詩蓓在巴黎奧運200米自由泳摘下銅牌，連續兩屆奧運在游泳項目奪得獎牌。（路透社）

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港隊重點賽程：何詩蓓凌晨0230爭金

女子100米自由泳決賽

決賽 8月1日 02:30



東京奧運女子100米自由泳決賽，澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（Emma Mckeon）游出51.96秒的奧運紀錄、力壓創下52.27秒亞洲紀錄的何詩蓓奪金。澳洲泳將人才輩出，麥姬昂在巴黎奧運選拔賽50及100自失利，無緣衛冕這兩個金牌項目。

強敵未能出戰100自，卻不代表何詩蓓少一個對手，因為東京奧運後澳洲爆出一位「怪物級」新星——奧卡拉瑾。

澳洲「怪物級」新星——奧卡拉瑾。（Getty Images）

何詩蓓強敵1號：怪物級新星奧卡拉瑾

20歲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）跟澳洲巨星迪梅絲（Ariarne Titmus）同屬教練Dean Boxall門下，她在過去兩年火速冒起，成名作是2023年福岡上演的長池游泳世錦賽200米自由泳決賽以1分52.85秒打破世界紀錄，她在頭半程落後之下，最後一段後上爆贏本身以後勁見稱的「師姐」迪梅絲，速度震驚世人。

澳洲隊的奧運選拔賽這對同門師姐妹再次鬥法，結果雙雙打破世界紀錄，今次贏的是迪梅絲，時間1分52.23秒，奧卡拉瑾游出的1分52.48秒同樣打破世績，戰鬥力強大得恐怖。奧卡拉瑾跟迪梅絲的途程略有不同，前者集中100及200米距離，迪梅絲專攻200米或以上中長距離自由泳，二人都是何詩蓓的200米自由泳強敵，奧卡拉瑾更是跟何詩蓓的兩大主項「撞到正」，200米自由泳決賽正是由奧卡拉瑾勝出奪金，迪梅絲摘銀，何詩蓓獲銅。

奧卡拉瑾昔日教練形容她是「人型海豚」。（Getty Images）

昔日教練形容她是「人型海豚」

奧卡拉瑾童年時期的游泳教練辛士比（Paul Sansby）讚揚愛徒是個天生泳手，指出對方腳掌內彎「不擅長在地上行路」，但膝部超強伸展助她如在水中滑行，「她在水中能較任何付出同樣氣力的人前行多4至5米」，並形容奧卡拉瑾「她不是最大隻的，也不是最強壯的，但她在水中效率超級高。她猶如水生（waterborn），她是個人型海豚（She's a dolphin in a human body）」。身高1.75米，奧卡拉瑾在一眾對手之中身材確不突出，水中速度卻相當驚人。

麥姬昂在選拔賽100自失利，冠軍正是以52.33秒奪冠的奧卡拉瑾，項目另一席位由曾因藥檢不合格在2019至2021年間停賽兩年的積克（Shayna Jack）獲得。2023游泳世錦賽奧卡拉瑾與何詩蓓在100、200自正面交鋒，兩次都是由奧卡拉瑾勝出。

從奧卡拉瑾過去一年成績來看，她在100自穩定地游進53秒內，甚至曾在去年福岡游泳世錦賽女子4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒的個人最佳時間，成績貼近何詩蓓最佳成績52.02秒，200自更一再打破世界紀錄（即使奧運選拔賽游出的1分52.48秒歷來第二快成績未被計算在內），從近績以至狀態，她都是何詩蓓爭牌路上最強對手。

何詩蓓開啟獎牌之門/香港首個游泳世界紀錄

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2023游泳世錦賽，奧卡拉瑾（中）在100自決賽力壓何詩蓓奪金。（Getty Images）

奧卡拉瑾個人最佳時間：

100自／52.08秒（去年7月／游泳世錦賽4X100自接力第一棒）

200自／1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）



近5場成績

100自

52.33秒（今年6月／奧運選拔賽）

52.27秒（今年4月／澳洲錦標賽）

52.82秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

53.27秒（去年12月／Hancock錦標賽）

52.16秒（去年7月／游泳世錦賽）



200自

1分52.48秒（今年6月／奧運選拔賽）

1分53.57秒（今年4月／澳洲錦標賽）

1分54.76秒（今年3月／新南威爾斯錦標賽）

1分54.36秒（去年12月／Hancock錦標賽）

1分52.85秒*（去年7月／游泳世錦賽）



*當時打破世界紀錄



瑞典游泳傳奇絲祖唐。（Getty Images）

何詩蓓強敵2號：瑞典傳奇絲祖唐

女子100米自由泳史上只有兩人能在長池游進52秒內，一個是今屆無緣出戰這項目的艾瑪麥姬昂，另一個就是世界紀錄保持者、瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjostrom）。這位30歲泳壇長青樹原先只打算參加今屆奧運50米自由泳，看到巴黎奧運賽程後才改變主意，同時報名出戰100米自由泳。

絲祖唐成名甚早，2008年初戰奧運時才剛滿15歲，一年後已是長池世界冠軍，她曾多次打破長池和短池世界紀錄，目前是長池50及100米自由泳世界紀錄保持者，也是何詩蓓非常欣賞的泳手。2021年2月她意外跌斷手肘，為趕及出戰奧運，那年3月回到泳池訓練，6月初重返賽場，即使未回復十足狀態，仍能在東京奧運50米自由泳獲得銀牌，100自則獲得第五名，堅毅精神令人敬佩。

絲祖唐（左）跟何詩蓓惺惺相惜，近年對賽互有勝負。（Getty Images）

上屆跌斷手後缺態仍獲銀牌

她至今依然保持上佳狀態和競爭力，尤其是在50米短途項目，她去年便在游泳世錦賽再次打破50自世界紀錄，純粹因為東京奧運時女子100米自由泳決賽是在50米自由泳初賽當日早上舉行，讓她誤以為巴黎奧運賽程雷同，計劃集中火力在把握更大的50自一項，近日她接受路透社訪問時稱，「我當時不知道100米自由泳決賽後有兩天休息，50自才開賽，所以明顯地那讓我反思今屆只游50自的決定」。

絲祖唐說，兩項之間有兩天休息時間使她對同時參加50和100自持開放態度，並最終同時報名參加這兩個項目。如此一來，今屆參加100自往績最快的泳手，便由何詩蓓變成絲祖唐，也令這場原先為何詩蓓對奧卡拉瑾的百米女飛魚大戰，變為加入絲祖唐的三大泳手對決。絲祖唐在100自的速度看來已不及巔峰期，準決賽以52.87秒第六名成績入決賽，不過她經驗豐富實力超群，決賽在第二線出賽，還是絕對不能小看她。

絲祖唐個人最佳時間：

50自／23.61秒（世界紀錄 - 去年7月／游泳世錦賽）

100自／51.71秒（世界紀錄 - 2017年7月／游泳世錦賽）



近5場成績

100自

52.57秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

53.10秒（今年4月／瑞典Malmsten Stockholm賽）

53.25秒（去年10月／游泳世界盃匈牙利站）

53.32秒（去年10月／游泳世界盃希臘站）

53.39秒（去年10月／游泳世界盃德國站）



其他有力競爭者：積克、史甸貝根、楊浚瑄

不能忽視的是，相對爆冷機會較細的200自，屬於短途的100自在速度比拼下變數較大。今年初的世錦賽，奧卡拉瑾缺陣，荷蘭游手史甸貝根（Marrit Steenbergen）游出個人最佳的52.26秒力壓何詩蓓奪冠，這場賽事之前，史甸貝根幾乎都是何詩蓓的手下敗將。

論個人最佳成績，何詩蓓對史甸貝根尚佔0.24秒優勢，跟澳洲另一位100自代表積克（Shayna Jack）則領前0.26秒。中國泳手楊浚瑄以52.81秒的第四名成績入決賽，隨時有力爭三甲。

何詩蓓今屆奧運再上頒獎台的機會極大。（Getty Images）

何詩蓓100自全力衝金

游泳項目基本上無僥倖成份，何詩蓓200自順利獲銅，100米自由泳又如何？改變主意決定報名的絲祖唐是世界紀錄保持者，可是她游出51.71秒已經是2017年的事，她依然能很穩定地造出53秒頭的成績，今年6月更游出52.57秒，只是何詩蓓去年10月曾在游泳世界盃德國站將亞洲紀錄提前至52.02秒，今年6次出戰100自成績皆在53秒之內，是這個項目表現最穩定和突出的泳手，相較絲祖唐應被看高半線。

澳洲的奧卡拉瑾在100自亦進步神速，去年7月游泳世錦賽曾在4X100米自由泳接力第一棒寫下52.08秒個人最佳成績，跟何詩蓓的PB只差0.06秒，去年世錦賽100自二人正面交鋒，奧卡拉瑾以52.16秒奪金，何詩蓓以52.49秒摘銀。

正路估計及正常發揮之下，金牌應是奧卡拉瑾與何詩蓓二人之爭，絲祖唐、史甸貝根、積克甚至楊浚瑄也在前列有力一戰，不過今屆泳池只得2.2米深，池底波浪反彈阻力較大下不利外線泳手，史甸貝根及絲祖唐僅以第五及六名成績入圍，決賽須分別在第2線及第7線出戰，不利發揮，因此三甲之爭很可能又是像200自決賽一樣，由何詩蓓力戰兩位澳洲泳手，只是今次除奧卡拉瑾外，另一泳手由迪梅絲變成積克。

巴黎奧運女子100米準決賽總成績／決賽泳道

1. 何詩蓓／香港／52.64秒／第4線

2. 積克（Shayna Jack）／澳洲／52.72秒／第5線

3. 奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）／澳洲／52.75秒／第3線

4. 楊浚瑄／中國／52.81秒／第6線

5. 史甸貝根（Marrit Steenbergen）／荷蘭／52.86秒／第2線

6. 絲祖唐（Sarah Sjostrom）／瑞典／52.87秒／第7線

7. 赫絲姬（Torri Huske）／美國／52.99秒／第1線

8. 禾殊（Gretchen Walsh）／美國／53.18秒／第8線



何詩蓓個人最佳時間：

100自／52.02秒（去年10月／游泳世界盃德國站）

200自／1分53.92秒（亞洲紀錄 - 2021年7月／東京奧運）

近5場成績

100自

52.78秒（今年6月／意大利Sette colli賽）

52.72秒（今年6月／Mare Nostrum賽摩納哥站）

52.76秒（今年5月／Mare Nostrum賽西班牙站）

52.55秒（今年5月／Mare Nostrum賽法國站）

52.74秒（今年4月／美國TYR Pro系列賽）

