巴黎奧運劍擊｜法國劍手兩度「決一劍」飲恨　主場失金自責落淚

撰文：趙子晉
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在歷史古蹟的巴黎大皇宮出戰，加上主場支持者吶喊助威，主隊法國劍手當然希望登上頒獎台最高一級。
劍擊項目至今舉行4日，作為劍擊大國，東道主法國只得一金，當中女子重劍代表瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）或是大皇宮最悲慘一人，這名30歲的法國劍手四日連摘兩銀，而且兩場決賽的過程甚為相似。

瑪露比頓在女子重劍個人賽斷送好局失金。（路透社）

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劍擊是法國隊最期待的「金牌庫」之一，然而先有女子重劍代表瑪露比頓首日在個人賽「決一劍」飲恨，由領先7：1變以12：13不敵香港隊的江旻憓，「十分抱歉，無法帶走金牌，不能在大皇宮高唱馬賽曲（法國國歌），我想與大家一同高唱國歌，我們在星期二（團體賽）會嘗試做到」，瑪露比頓賽後說。

瑪露比頓與隊友合力出戰團體賽，再爭金牌。（Getty Images）

這名30歲的法國劍手，相隔3日後轉戰團體賽，連挫韓國及波蘭後入決賽，再度「叫糊」。法國在決賽與意大利碰頭，中段曾經拉開4分優勢，負責守尾門的瑪露比頓最後一局上場時，法國落後一分，最後雙方打成29：29，需要「決一劍」分勝負。

小知識：什麼是「決一劍」？

當限時內已完成比賽（個人賽三局﹑團體賽九局，每局3分鐘），雙方皆未能分出勝負，就要加時，一分鐘內先得分者勝，即是一劍定勝負，所以稱為「決一劍」。
若限時內打成14：14，具體例子是張家朗鬥意大利劍手馬奇的男子花劍個人賽決賽，大家在限時內爭取最後一分，這樣的情況不能稱為「決一劍」。
「決一劍」只適用於重劍和花劍，不過花劍節奏較快，甚少限時內未分勝負。由於佩劍沒有限時，所以沒有「決一劍」，總之先到15分者勝。
「決一劍」的概念與足球的「黃金入球」類似，兩名劍手在1分鐘內以即時死亡方式作賽，先得分者勝。開始前先抽「優先權」，若然1分鐘內仍未分勝負，擁有優先權的人將會勝出。

瑪露比頓「決一劍」被對方反攻「單燈」，最終落敗。（Getty Images）

瑪露比頓上前進攻，卻被意大利的辛杜絲奧（Alberta Santuccio）反攻「單燈」，意大利以30：29險勝奪冠。瑪露比頓繼個人賽後，再於團體賽「決一劍」落敗，加上主場出戰，她跪在劍道上，左手掩臉，除下面罩時頓時臉如土色，隊友隨即上前安慰。

意﹑法劍手反應截然不同。（Getty Images）
瑪露比頓一時間未能接受落敗。（Getty Images）

縱然瑪露比頓如常與隊友向在場的觀眾致意，但四日內兩度「決一劍」飲恨，踏上頒獎台時，情緒依然未能平伏，默默垂淚，在她前方的隊友貼心地讓她靠着，再拍一拍她的頭，以作鼓勵。

瑪露比頓在頒獎台依然未平伏情緒。（路透社）
幸好有隊友的肩膊。（路透社）
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法國女重團體摘銀，至今在劍擊項目拿下一面金牌。（Getty Images）
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