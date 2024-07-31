巴黎奧運｜王楚欽換拍爆冷出局　金牌名將發「湯底論」預告佢輸硬

中國球手王楚欽在巴黎奧運男單次圈爆冷不敵瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh），外界認為他失準與被迫換拍有關，他的慣用球拍在前一日的混雙決賽後被攝影師踩爛了。

日本退役乒乓球名將水谷隼在社交網站表示，球手很難在一日內適應到後備球拍，昨晚已預言使用不熟悉的球拍對實力接近的球手一定輸。水谷隼又形容球手換拍，就像重新煮過拉麵湯底一樣。



王楚欽在男單次圈輸波後，表現大方有風度，與莫利加特擁抱。（新華社）

在今日王楚欽以2：4不敵莫利加特後，水谷隼在X（前稱Twitter）上評論今場比賽：「昨日，他失去了球拍。他的動力並不如打混雙的時候。一日時間很難適應後備球拍。自從2004年雅典奧運後，很少見中國球手在單打輸波。這樣你們或者就理解裝備對乒乓球運動是多麼重要！」水谷隼補充今場莫利加特亦打得好好，瑞典乒乓球回來了。

在2004年奧運男單，韓國的柳承敏贏得金牌，而在之後的奧運，中國球手都能夠包辦男單決賽的席位。在王楚欽出局後，目前男單只餘樊振東一位中國隊選手。

王楚欽出局，中國隊無法包辦今屆男單決賽兩席。（新華社）

今場王楚欽男單出局前，水谷隼昨晚已撰文表示球拍的重要，稱換拍會對球手有很大影響。水谷隼寫：「見到他（王楚欽）的球拍爛了，我也感到可惜。」他表示職業球手對球拍重量的要求以1克計，會加工成自己易於掌握的拍柄；球拍的彈性會隨汗水及濕度轉變，經過一次次的調節，才能成為球手可信任及習慣的獨一無二拍檔。

水谷隼在上屆奧運贏得混雙金牌及男團銅牌，目前已退役。（Getty Images）

水谷隼指，球拍的橡膠有得換，但斷了就難以挽救，無法修復。他以煮湯底去比喻王楚欽這次換球拍，「這就像你已經花了很多時間預備的拉麵湯底，但現在要你重新再做一次一樣。」

這位東京奧運混雙金牌得主昨晚已表示：「如果你不用自己的球拍去對一位水平接近的球手，你10000%機會不會贏。」結果，王楚欽今日真的輸了。不過，王楚欽賽後表示換拍不是輸波的理由，是他犯錯太多，表現欠佳。