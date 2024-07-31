巴黎奧運｜王楚欽「天意」換拍爆冷出局 稱球拍被踩爛非輸波理由
撰文：顏銘輝
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巴黎奧運乒乓男單次圈，頭號種子的中國球手王楚欽今日（31日）爆大冷，以局數2：4不敵瑞典球手，無緣十六強。王楚欽慣用的球拍在昨日（30日）混雙決賽後被攝影師踩爛，感嘆是「天意」，他今場要用副拍出戰單打。
乒乓男單頭號種子、中國代表王楚欽今日出戰次圈，面對瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh）。
王楚欽昨日夥拍孫穎莎贏得混雙金牌，但他慣用的乒乓球拍賽後被攝影師踩斷，所以他今日以後備的副拍出戰。世界排名第一的王楚欽未能發揮水準，22歲的莫利加特連贏12：10及11：7，領先局數2：0。
王楚欽力追11：5及11：7至2：2平手。世界排名廿六位的莫利加特在第五局贏11：9，再度領先局數3：2。莫利加特乘勝追擊，贏多局11：6，以4：2爆冷淘汰王楚欽。
24歲的王楚欽賽後表示，球拍被踩爛影響了昨日的心情，但換拍不是落敗的理由，瑞典的對手值得取勝。他忘為自己沒有發揮好，出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今場的失利。他說：「今天失利還是因為自己發揮的不夠好，與球拍無關。我會反思，在後面的團體賽有更好表現。」
「對手發球有一些變化，我的處理不夠好。輸球是我的責任，我會總結和反思。」
在昨日混雙決賽，王楚欽/孫穎莎擊敗朝鮮組合奪金。賽後，多名攝影師擠在場邊，拍攝兩人在場內慶祝，期間有人不慎踩了王楚欽的乒乓球拍。
得悉慣用的球拍被踩爛後，王楚欽在現場十分激動，被影到大喊：「怎樣舉報他們！」
「攝影師把板踩斷了，雖然是奧運攝影師，但可能也不應該出現這樣的舉止。」王楚欽昨日賽後冷靜下來接受記者訪問：「可能他們也是無意的，但是事情發生了就沒有辦法，自己拿着副板依舊可以很好地打比賽。我覺得這就是天意吧。」
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