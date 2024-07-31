巴黎奧運｜王楚欽「天意」換拍爆冷出局　稱球拍被踩爛非輸波理由

巴黎奧運乒乓男單次圈，頭號種子的中國球手王楚欽今日（31日）爆大冷，以局數2：4不敵瑞典球手，無緣十六強。王楚欽慣用的球拍在昨日（30日）混雙決賽後被攝影師踩爛，感嘆是「天意」，他今場要用副拍出戰單打。



王楚欽在男單次圈以2：4爆冷出局。（路透社）

乒乓男單頭號種子、中國代表王楚欽今日出戰次圈，面對瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh）。

瑞典球手莫利加特擊敗王楚欽晉級。（路透社）

王楚欽昨日夥拍孫穎莎贏得混雙金牌，但他慣用的乒乓球拍賽後被攝影師踩斷，所以他今日以後備的副拍出戰。世界排名第一的王楚欽未能發揮水準，22歲的莫利加特連贏12：10及11：7，領先局數2：0。

王楚欽在男單次圈以2：4爆冷出局。（路透社）

王楚欽力追11：5及11：7至2：2平手。世界排名廿六位的莫利加特在第五局贏11：9，再度領先局數3：2。莫利加特乘勝追擊，贏多局11：6，以4：2爆冷淘汰王楚欽。

24歲的王楚欽賽後表示，球拍被踩爛影響了昨日的心情，但換拍不是落敗的理由，瑞典的對手值得取勝。他忘為自己沒有發揮好，出現了很多的問題，犯了很多的錯誤，才導致今場的失利。他說：「今天失利還是因為自己發揮的不夠好，與球拍無關。我會反思，在後面的團體賽有更好表現。」

「對手發球有一些變化，我的處理不夠好。輸球是我的責任，我會總結和反思。」

王楚欽的慣用球拍在昨日混雙決賽後被攝影師踩爛。（微博）

在昨日混雙決賽，王楚欽/孫穎莎擊敗朝鮮組合奪金。賽後，多名攝影師擠在場邊，拍攝兩人在場內慶祝，期間有人不慎踩了王楚欽的乒乓球拍。

王楚欽昨日得悉球拍被踩爛後很激動，曾想「舉報他們」。（微博）

得悉慣用的球拍被踩爛後，王楚欽在現場十分激動，被影到大喊：「怎樣舉報他們！」

「攝影師把板踩斷了，雖然是奧運攝影師，但可能也不應該出現這樣的舉止。」王楚欽昨日賽後冷靜下來接受記者訪問：「可能他們也是無意的，但是事情發生了就沒有辦法，自己拿着副板依舊可以很好地打比賽。我覺得這就是天意吧。」