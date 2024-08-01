巴黎奧運｜全紅嬋盡展天真可愛　親吻郭晶晶手機　狂攬漂亮谷愛凌

巴黎奧運跳水女子雙人10米台決賽，中國代表全紅嬋/陳芋汐以無敵姿態奪金，中國在這個項目實現7連冠壯舉，同時幫助中國跳水隊贏得今屆第三金，也是中國代表團的第八金。17歲的全紅嬋場下展現天真可愛的一面，先親吻郭晶晶的手機，偷吻拍檔陳芋汐，再在記者會上擁抱「神秘嘉賓」谷愛凌。



巴黎奧運跳水女子雙人10米台決賽，中國代表全紅嬋/陳芋汐以無敵姿態衛冕成功。（Getty Images）

全紅嬋/陳芋汐在跳水女子雙人10米台決賽大熱奪金。（Getty Images）

全紅嬋及陳芋汐在過去3年稱霸10米台，在個人及雙人項目壟斷世錦賽及世界盃等所有大賽冠軍。在巴黎奧運的第一跳，難度系數2.0，兩人先聲奪人，8個裁判給9.5分另外3個給9分，獲得56.4。兩人在5跳的分數皆排首位，逐跳擴大領先優勢，總分359.1分，拋離亞軍的朝鮮組合43.2分。英國組合就得到季軍。

中國代表全紅嬋/陳芋汐得金牌，朝鮮及英國組合得銀牌及銅牌。（Getty Images）

全紅嬋/陳芋汐幫中國隊又贏得這面雙人10米台金牌。（Getty Images）

全紅嬋既是跳水台上的焦點，也是場下的主角，盡顯可愛俏皮的一面。行過走廊，郭晶晶為全紅嬋及陳芋汐拍照，全紅嬋拍照後跑到郭晶晶跟前，對住手機鏡頭送吻，再急步跑走。

賽後，陳芋汐抱起全紅嬋。（Getty Images）

全紅嬋跑到郭晶晶跟前，對住手機鏡頭送吻，再急步跑走。（微博）

在混合採訪區接受《香港電台》採訪時，全紅嬋說：「非常開心。能和我的搭檔一起站上最高頒獎台。」她身子傾向旁邊的陳芋汐並側一側頭，陳芋汐見拍檔這樣做，也側頭傾向全紅嬋。想不到的是，全紅嬋趁機吻了陳芋汐的臉蛋！陳芋汐馬上說：「哎呀！我的媽！」並彈開轉身。全紅嬋將她拉回來說：「不要嫌棄我！」

全紅嬋偷吻拍檔陳芋汐。（微博）

全紅嬋在谷愛凌面前變成小粉絲。（微博）

在賽後記者會上，出現了一位「神秘嘉賓」，就是中國滑雪選手谷愛凌。全紅嬋非常驚喜及興奮，忍不住大讚谷愛凌：「你很漂亮！」又自言自語「好開心」，更表示：「這是我第一次臉燙燙。」她化身小粉絲，在谷愛凌面前手舞足蹈，又悄悄地倚靠谷愛凌，還來個遲遲不願放手的深深擁抱。

全紅嬋及陳芋汐之後會出戰10米台個人賽。

全紅嬋在谷愛凌面前變成小粉絲。（微博）

全紅嬋在谷愛凌面前變成小粉絲。（微博）