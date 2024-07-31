巴黎奧運直擊｜三鐵港將伍泰龍戰衣遭扯爛　哭道：又要再等四年

「我還可否叫自己做Olympian（奧運運動員）？我沒有完成賽事，所以我真的不知道......」

香港三鐵運動員伍泰龍在巴黎奧運男子組比賽中「上岸」，四年努力與付出換來的奧運舞台，卻在兩分鐘內因被對手破壞，他內心充滿不忿與無奈。

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



伍泰龍於單車項目踩至尚餘三圈時「上岸」，最終無法完成賽事。他在完成藥檢後仍遲遲沒有踏入混合採訪區，原來是一直在調整心情。

伍泰龍因戰衣被破壞，嚴重影響表現而未能完賽。（袁志浩攝）

伍泰龍透露，落水早段仍可跟上主要選手群，特別是旁邊的南非游手RIDDLE Jamie，但當游至200米，即比賽路段第一度橋（榮軍院橋）底時，卻被人從後伸手至肩膊拉衫，導致戰衣背後拉鏈爆開，河水湧入衫內影響發揮。即使他完成游泳首圈上岸再落水前，曾嘗試調整戰衣，但仍無補於事。

「就算菲比斯用這件爆開的泳衣游水，都不可能第一個上水。」

「我根本沒有什麼事可以做，已經落後前一位選手30秒，我很驚訝自己不是最後一個上水。」

伍泰龍曾嘗試調整戰衣，但無補於事。（袁志浩攝）

轉戰單車，由於已大幅落後，伍泰龍身邊已無其他選手與他輪流破風；時間一圈比一圈慢，他心中逐漸明白，自己只能渴望完成比賽，最終連這基本的目標都無法達成，是他最不能接受的事。「我並非要爭獎牌，但我可以肯定，我能夠跟這裏的部份人競爭，但根本沒有這個機會。」

伍泰龍因此失去競爭機會。（袁志浩攝）

四年一屆的奧運是每名運動員夢寐以求的舞台，伍泰龍為追逐這張入場券奮鬥三年，還背負着最後一站計分賽用戰術保住其資格的港隊隊友，與把他照顧得無微不至、讓他可專心投入運動的母親。

「準備了四年，兩年資格賽，但兩分鐘內，我的奧運就被人破壞了，然後要再多等四年......」他不禁哽咽，即使戴着護目鏡仍可看見他的淚水。憤怒、瘋狂、失落、沮喪，他五味雜陳，「這是我人生為止最重要的比賽，結果令人心碎。」

伍泰龍受訪時哽咽。（袁志浩攝）

「比賽前我希望游水項目不會取消（因塞納河水質問題），但現在我寧願只做兩項鐵人，這樣就沒有人拉破我的戰衣了。」從中可以看得出他的無奈。

伍泰龍向記者展示被拉破的拉鏈。（袁志浩攝）

「你會想記住這次奧運的經歷嗎？」記者問道，不論成績如何，在五環舞台上竟然的回憶總是令人回味，但伍泰龍沒有給出答案。

「我不知道......我沒有完成賽事，還可否叫自己做Olympian（奧運運動員）？」在我們心目中，伍泰龍肯定是港隊奧運代表。