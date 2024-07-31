巴黎奧運．羽毛球｜戴資穎帶傷不敵拉查諾出局　淚別最後奧運

中華台北羽毛球手戴資穎，早前表示會在今年年底退役，意味巴黎奧運很可能成為她生涯最後一屆奧運。今次她被列為三號種子，分組賽E組賽事，她面對泰國「一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon），遭兩局直落擊敗，生涯「最後一舞」黯然落幕。



由於兩人賽前都錄一勝，在小組只有一人能晉級情況下，今仗實際上是這兩名多年好友的晉級生死戰。「小戴」上仗擊敗比利時的譚蓮妮（Lianne Tan）後，便表示膝蓋傷勢雖有好轉，但未恢復至最理想狀態，這場她同樣兩腳都戴上護膝。

帶傷上陣的戴資穎，今仗明顯力不從心。（袁志浩攝）

第一局拉查諾先取得優勢，更一度以15：8領先8分，戴資穎一路力追至只差1分，但首局仍以19：21落敗。第二局戰況急轉直下，戴資穎多次判斷失誤，且未能跟上對手節奏，曾大幅落後至3：14。

戴資穎無法抵擋拉查諾攻勢。（袁志浩攝）

「小戴」之後再次發力後追，分差縮窄至6分，惟仍未能跟上拉查諾的節奏。最終這名30歲中華台北女將以15：21落敗，總局數0：2出局，今屆奧運旅程至此完結。

戴資穎賽後獲觀眾送上熱烈掌聲，她亦雙手合十向場邊觀眾致謝，同時眼泛淚光。賽前拉查諾表示：「與戴資穎交手就像看到自己的倒影。」這名泰國球手賽後更與戴資穎相擁而泣，世界羽聯亦發文表示這一仗、這個擁抱「令人銘記（One for the ages）」。

拉查諾（左）和戴資穎（右）為多年對手，也是好友。（袁志浩攝）

戴資穎淚別奧運舞台。（路透社）

賽後戴資穎哭着接受TVB獨家訪問：「已經算是盡力吧。我覺得不是我想要的結果，可（這場）也沒有機會，希望我的對手（拉查諾）好好地晉級之後的比賽。」被問到之後打算，她回答：「沒有太多的想法，可能先把傷養好。」

TVB獨家訪問片段

台灣媒體表示，戴資穎賽後「爆哭」並數次哭到無法言語：「很遺憾，比賽沒有好的發揮，在這樣的比賽對決自己的好戰友，真的蠻殘酷的。她說贏了我很難過，但我仍希望依瑟濃（拉查諾台灣譯名）此次奧運能一直贏到最後。」

戴資穎與拉查諾。（路透社）

她表示來巴黎奧運之前還受了其他的傷：「時間上真的不足以讓我的傷勢復原，因此這樣的結果是預料中的事。」