巴黎奧運｜朝鮮球手又製造驚喜！邊松景落後3局下絕地反勝闖八強

朝鮮乒乓球手又製造驚喜！女單球手邊松景今日在十六強遇上6號種子、波多黎各的戴雅絲（Adriana Diaz），在先落後3局下，絕地反擊，連贏4局，晉級八強。邊松景在女單首圈淘汰了「港隊一姐」杜凱琹。



波多黎各的戴雅絲未能打入八強。（路透社）

邊松景首兩局未入局，戴雅絲先贏兩局11：6。在第三局，邊松景回勇，但仍輸9：11，落後到局數0：3。若果再輸多一局，邊松景就會出局。然而，這位朝鮮球手上演絕地反擊，連贏11：9、11：8、11：6及11：7，以局數4：3反勝戴雅絲晉級八強。

邊松景晉級八強。（路透社）

在今屆奧運，朝鮮球手在乒乓球場屢次製造驚喜，先在混雙有李正植/金琴英以「神秘之師」姿態連挫前列種子球隊，包括2號種子日本的張本智和/早田希娜及4號種子港隊的黃鎮廷/杜凱琹。李正植/金琴英在決賽不敵中國隊的王楚欽/孫穎莎得銀牌。

邊松景在女單晉級路上亦不斷製造驚喜，首圈即淘汰杜凱琹，上場再贏11號種子、德國球手米特蘭（Nina Mittelham），到今仗面對6號種子、世界排名第十一位的戴雅絲更為觀眾奉獻一場絕地反擊戰。