巴黎奧運｜朝鮮球手又製造驚喜！邊松景落後3局下絕地反勝闖八強
撰文：顏銘輝
出版：更新：
朝鮮乒乓球手又製造驚喜！女單球手邊松景今日在十六強遇上6號種子、波多黎各的戴雅絲（Adriana Diaz），在先落後3局下，絕地反擊，連贏4局，晉級八強。邊松景在女單首圈淘汰了「港隊一姐」杜凱琹。
邊松景首兩局未入局，戴雅絲先贏兩局11：6。在第三局，邊松景回勇，但仍輸9：11，落後到局數0：3。若果再輸多一局，邊松景就會出局。然而，這位朝鮮球手上演絕地反擊，連贏11：9、11：8、11：6及11：7，以局數4：3反勝戴雅絲晉級八強。
在今屆奧運，朝鮮球手在乒乓球場屢次製造驚喜，先在混雙有李正植/金琴英以「神秘之師」姿態連挫前列種子球隊，包括2號種子日本的張本智和/早田希娜及4號種子港隊的黃鎮廷/杜凱琹。李正植/金琴英在決賽不敵中國隊的王楚欽/孫穎莎得銀牌。
邊松景在女單晉級路上亦不斷製造驚喜，首圈即淘汰杜凱琹，上場再贏11號種子、德國球手米特蘭（Nina Mittelham），到今仗面對6號種子、世界排名第十一位的戴雅絲更為觀眾奉獻一場絕地反擊戰。
巴黎奧運直擊｜三鐵港將伍泰龍戰衣遭扯爛 哭道：又要再等四年巴黎奧運｜王楚欽換拍爆冷出局 金牌名將發「湯底論」預告佢輸硬巴黎奧運．乒乓｜黃鎮廷男單出局 「已當是我最後一屆奧運」巴黎奧運｜王楚欽「天意」換拍爆冷出局 稱球拍被踩爛非輸波理由巴黎奧運．乒乓球｜瑞典球手爆冷挫王楚欽晉級 六角形球拍成焦點巴黎奧運射擊｜韓國型格女槍手爆紅 掛大象公仔作賽原因極暖心巴黎奧運何詩蓓100自爭金︱澳洲新星再成最強敵人 5大對手一覽