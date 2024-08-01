巴黎奧運｜21歲鄭欽文擊敗「一姐」超越李娜　晉級女單決賽創歷史

中國網球代表鄭欽文在今日（1日）的巴黎奧運女單準決賽，以6：2及7：5擊敗世界排名第一的波蘭球手施安迪（Iga Świątek），打入奧運決賽，坐銀望金，成為奧運史上首位打入女單決賽的中國球手。



施安迪在四強止步。（路透社）

鄭欽文較快入局，首盤愈打愈好，在打成局數2：2後逐步拉開，以6：2先拔頭籌。

第二盤一開始形勢逆轉，鄭欽文兩遭「破發」，施安迪打出「一姐」氣勢，一口氣連贏4局領先4：0。鄭欽文韌性十足，展現頑強鬥志，逐局追上去，扳成4：4。在第十一局，鄭欽文打破施安迪發球局，領先6：5。她之後保住發球局，以7：5贏出第二盤。

鄭欽文成為首位打入奧運決賽的中國球手。（路透社）

鄭欽文直落兩盤擊敗施安迪，闖入決賽，成為中國網壇首位打入奧運單打決賽的球手。之前成績最好的中國女單球手是李娜，她在2008年北京奧運闖入四強，最終得殿軍。

之前鄭欽文6次對施安迪全敗，但在今場奧運四強首次戰勝對方。這是鄭欽文職業生涯首次戰勝世界排名第一的球手，今場她還終結了施安迪在泥地場上的23連勝。

鄭欽文愈戰愈勇，打入決賽。（路透社）

鄭欽文之前兩輪打逾3小時才贏波

今屆是21歲的鄭欽文首次出戰奧運，她在首圈以兩盤6：0輕取意大利的艾蘭妮（Sara Errani），次圈以6：2及6：4淘汰荷蘭的露絲（Arantxa Rus）。

從第三圈起，鄭欽文面對嚴峻考驗，鬥世界排名第15位的美國球手娜華露（Emma Navarro），首盤先輸6：7，到第二盤更差點落敗，一度落後局數3：5，咬緊牙關打逆境波，追至6：6平手，並在決勝局贏細分7：4追平局數1：1。在第三盤，鄭欽文輕鬆一點，大勝6：1，以盤數2：1反勝晉級。這場比賽打了3小時10分。

鄭欽文創造中國網壇歷史，闖入奧運女單決賽。（Getty Images）

在八強，鄭欽文遇上德國球手姬爾芭（Angelique Kerber），同樣打逆境波，首盤輸6：7，之後連贏兩盤6：4及7：6，反勝2：1入四強。這場比賽她亦打了3小時4分。鄭欽文連續兩日打了兩場超過3小時的反勝，今場四強仍然體能充沛，戰意十足，擊敗施安迪。