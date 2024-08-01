巴黎奧運｜巴西劍擊教練「搶櫈」片段瘋傳　劍手重病仍決意出賽

奧運會是運動員夢寐以求的舞台，許多人不惜帶傷、帶病、懷孕也參賽。

巴西劍手莫爾侯辛（Nathalie Moellhausen）今屆出戰女子重劍個人賽時不適坐倒地上，義工拿來椅子想讓她坐下休息，身旁的教練卻因誤會逕自坐下，有趣場面在網上瘋傳。

當網民將焦點放在嘲笑會錯意的教練上時，未料莫爾侯辛原來是身患重病。



莫爾侯辛現年38歲，是重劍選手，她在意大利出生、長大，但因為母親是巴西人，擁有意大利和巴西雙重國籍，她在2013年及之前一直代表意大利出賽，曾在2009年為意大利贏得世界錦標賽團體金牌；她2014年開始代表巴西，並在2019年贏得世錦賽個人金牌，成為巴西史上第一個劍擊世界冠軍。

莫爾侯辛年輕時代表意大利，之後轉籍巴西。（Instagram）

莫爾侯辛在出戰巴黎奧運前一天，其社交網站上寫道：「在命運開了一個奇怪的玩笑後，Ｎathalie（莫爾侯辛的名字）明天終於會在大皇宮比賽了，最近，因為一個嚴重到需要緊急入院的健康問題、她的奧運旅途變得相當艱辛，她今周才出院，她要及時回復到可以比賽，是極大的挑戰。」

「無論賽果如何，Ｎathalie都會再站上她最愛的劍道多一次，這是她的夢想。」但沒有明言到底發生什麼事。

莫爾侯辛在巴黎奧運32強對上蕭瑞恩，原來她好不容易才踏上劍道。（路透社）

莫爾侯辛的第一戰，在女子重劍個人賽32強遇上加拿大劍手蕭瑞恩，比賽期間她一度不適、坐倒在地上，顯得渾身無力，裁判馬上扶着她的背、示意教練前來協助。這段影片備受談論的一刻，是義工拿來椅子想讓莫爾侯辛坐下，但其中一位教練卻會錯意逕自坐下，義工再示意他才意識到要讓莫爾侯辛坐，但實際上莫爾侯辛的情況讓許多人都想像不到。

意大利媒體指，莫爾侯辛在出發前往奧運前，發現脊柱的尾骨有腫瘤，因而入院接受治療，並及時參加奧運，但在比賽期間仍感不適。

雖然莫爾侯辛終以11:15落敗，但已38歲的她今屆無論如何都很可能是她最後一屆奧運，她為了再踏上一次奧運劍道，仍忍住不適參賽的精神，仍然受讚揚。

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