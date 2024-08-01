巴黎奧運直擊｜何甄陶告別今屆賽事 再提退役：現在是好時機
撰文：袁志浩
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巴黎奧運男子50米自由泳初賽，港將何甄陶未能晉級，告別今屆賽事。現年27歲的他賽後再談退役，笑稱自己「已很老」，認為奧運後正是好時機。
01體育記者 袁志浩 巴黎直擊
50米及日前的100米自由泳，何甄陶成績分別是22.12秒及51.46秒，兩項賽事均在初賽止步。今屆第二次參加奧運的何甄陶，表示感覺與上屆東京奧運不一樣：「今屆有現場觀眾，我的朋友及家人亦有場。時隔三年，能在這裏有更多這樣的經驗，感覺很好。」
他表示過去三年，最主要學習到如何享受每一刻：「你所能做的就是全力以赴，盡力而為。」何甄陶稱受何詩蓓的成功激勵：「她激勵了我們，以及所有香港人。能看到很多香港觀眾來支持我們，他們不僅是去看她（何詩蓓）比賽，還有其他香港運動員，這非常令人振奮。」
27歲的何甄陶上屆已有意引退，今次賽後他再次提及退役，笑稱自己已經「很老」：「每次我都說會在奧運後退役。高中畢業後、大學畢業後、東京奧運後……我覺得差不多是時候退役了，因為我已經開始年長。我已經很老了，看看場上其他人，他們都比我年輕。」
何甄陶認為，奧運完結後，就會開始另一個四年周期，他覺得是時候結束游泳生涯，開始去做其他事：「現在似乎是退役的好時機，我不認為我會在洛杉磯（2028奧運）出賽，看看怎麼樣吧。」
被問到會否有什麼原因令他繼續當運動員，「我想可能會是喜愛這項運動，以及人們的愛。我總是說，『人』是我最喜歡游泳的部份」。
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