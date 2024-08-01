巴黎奧運｜51歲土耳其型佬奪銀牌 輕裝射擊似劉德華陳展鵬？有片
撰文：威廉神
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你說他似劉德華還是陳展鵬？土耳其51歲射擊型佬迪基斯（Yusuf Dikec）紅爆網絡，他日前贏得射擊混合團體10米氣手槍銀牌。跟其他選手不同的是，迪基斯沒有配戴射擊眼鏡，也沒有戴耳罩，輕鬆上裝，左手插袋，表現出與眾不同的淡定。年過五十，頭髮花白，但迪基斯持槍的姿態滲散發型佬氣質，一時成為網絡紅人，就連本地網民也覺得他像劉德華或者陳展騰！一起重溫射擊混合團體10米氣手槍決賽的片段！
在周二的巴黎奧運射擊混合團體10米氣手槍決賽，土耳其以14：16不敵塞爾維亞得銀牌。賽後一日，想不到土耳其射擊代表迪基斯在網絡爆紅，在社交平台X及各討論區廣傳迪基斯持槍射擊的截圖，就連美國富豪馬斯克也留言一個字「Nice」！
在討論區Reddit，網民議論紛紛，有人表示迪基斯是他今屆奧運最喜愛的獎牌運動員，留言包括「一位丈夫剛買了一周的雜貨回來，差點忘記要參加一個比賽」、「看起來是早上起身才決定為樂趣參加比賽」。
有人發帖比較迪基斯及韓國金射擊代表金藝智，標題為「這個問題可能有點蠢，為什麼大家都在討論韓國運動員那副有型眼鏡？這副眼鏡是必須嗎？這位土耳其運動員是個例子，他沒有那種裝備但得到第二名」。
有網民分享迪基斯左手插袋射擊的截圖，並發現奧運官網介紹迪基斯的頁面中，提及他的人生哲學是「Success doesn't come with your hands in your pockets」，直譯為「雙手插袋不會成功」，意思為不落手實踐努力的話永不功成。這句話與他單手插袋贏射擊銀牌放一起，饒有趣味。有網民回應表示，他單手插袋，所以只成功了一半，贏不到金牌而得銀牌。
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