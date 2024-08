巴黎奧運｜51歲土耳其型佬奪銀牌　輕裝射擊似劉德華陳展鵬？有片

你說他似劉德華還是陳展鵬?土耳其51歲射擊型佬迪基斯(Yusuf Dikec)紅爆網絡,他日前贏得射擊混合團體10米氣手槍銀牌。跟其他選手不同的是,迪基斯沒有配戴射擊眼鏡,也沒有戴耳罩,輕鬆上裝,左手插袋,表現出與眾不同的淡定。年過五十,頭髮花白,但迪基斯持槍的姿態滲散發型佬氣質,一時成為網絡紅人,就連本地網民也覺得他像劉德華或者陳展騰!一起重溫射擊混合團體10米氣手槍決賽的片段!



迪基斯(右)的裝備與塞爾維亞選手形成強烈對比。(TVB YouTube片段截圖)

在周二的巴黎奧運射擊混合團體10米氣手槍決賽,土耳其以14:16不敵塞爾維亞得銀牌。賽後一日,想不到土耳其射擊代表迪基斯在網絡爆紅,在社交平台X及各討論區廣傳迪基斯持槍射擊的截圖,就連美國富豪馬斯克也留言一個字「Nice」!

在討論區Reddit,網民議論紛紛,有人表示迪基斯是他今屆奧運最喜愛的獎牌運動員,留言包括「一位丈夫剛買了一周的雜貨回來,差點忘記要參加一個比賽」、「看起來是早上起身才決定為樂趣參加比賽」。

迪基斯(右)似乎只戴了一副普通的眼鏡,也沒有戴耳罩。(網上片段截圖)

有人發帖比較迪基斯及韓國金射擊代表金藝智,標題為「這個問題可能有點蠢,為什麼大家都在討論韓國運動員那副有型眼鏡?這副眼鏡是必須嗎?這位土耳其運動員是個例子,他沒有那種裝備但得到第二名」。

有網民分享迪基斯左手插袋射擊的截圖,並發現奧運官網介紹迪基斯的頁面中,提及他的人生哲學是「Success doesn't come with your hands in your pockets」,直譯為「雙手插袋不會成功」,意思為不落手實踐努力的話永不功成。這句話與他單手插袋贏射擊銀牌放一起,饒有趣味。有網民回應表示,他單手插袋,所以只成功了一半,贏不到金牌而得銀牌。

這位51歲土耳其型佬似不似劉德華?好像也有點陳展鵬的影子?(網上圖片)

