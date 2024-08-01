巴黎奧運直擊｜17歲泳手張心悅的最佳成人禮　談比賽以外最大得着

「有些奧運紋身覺得靚，但游水時會遮住......但可能又會好痛，還是再考慮一下。」年僅17歲的泳手張心悅活潑地說着，跟在比賽前池邊放空、緊張的她完全是兩個人。

這位今屆港隊最年輕的運動員下周五（9日）生日，想把紋身作給自己的禮物之餘，也紀念着巴黎奧運這個成人禮。．

01體育記者袁志浩 巴黎直擊



2分17.32秒，是張心悅於巴黎奧運200米背泳成績，距離她一年前達到「A標」的2分10.35秒有7秒差距，傳媒原本猜想她是否帶病上陣，或受泳池深度影響，但小妮子開口第一句，答案已呼之欲出。

巴黎奧運：17歲張心悅首度參加奧運會，出戰100及200米背泳。（袁志浩攝）

「終於解放了，無壓力，可以盡情享受巴黎與選手村。」奧運前在香港一個活動上遇到記者，張心悅話不算多，每一次回答都顯得小心翼翼，這種緊張延續到巴黎賽場上。

「看到這麼多觀眾、厲害的對手，自己前一槍（100米背泳）游得麻麻，想着不要給自己壓力，反而愈想愈緊張，充滿負面情緒去游。」張心悅首兩個50米的速度跟其他泳手相差不太遠，但後半段明顯放緩，「一直在想，要快點游完，但感覺麻麻，點解游極都未到邊？愈游愈緊，身體準備未夠，心中緊張令身體也緊張。」

巴黎奧運：張心悅在100及200米背泳都未能晉級。（袁志浩攝）

首度站上奧運舞台，從一開始看到五環標誌已算「大件事」，她已漸漸適應下來。特別是現場見證隊友何詩蓓贏得兩面銅牌，觀察對方在休息區如何調整心情，才能每一次都盡全力游到最佳時間。

巴黎奧運：雖然未能晉級，但今屆奧運對張心悅來說是很好的經驗。（袁志浩攝）

還有法國主場泳手Leon Marchand，這位今屆暫時於200米蛙泳、200米蝶泳、400米混合泳以破奧運紀錄贏得三金，「看到他真人，跟這麼優秀的運動員同場，我只是全個比賽游兩槍，但他是一日已兩、三槍，好犀利，會好好向他學習。」

釋放壓力過後，張心悅好像思路也清晰了許多，「回想起來，心中覺得（奧運）很重要，但原來不是這麼一回事，其實也是游兩個圈，游落無大分別，要給自己多一點信心。」

她借訪問跟自己喊話：「要明白已已體驗過最大壓力的比賽（奧運），往後可以放開一點。」

巴黎奧運：相信張心悅將會出戰更多屆奧運。（袁志浩攝）

「圓滿完成」是張心悅總結今屆比賽的形容詞，四年後的洛杉磯奧運，她沒有想太多，一切順其自然，「我曾半年進步4秒，現在卻停滯不前，四年可改變很多東西，現階段仍以200米背泳做主項，推前個人最佳時間。」

游泳之外，張心悅今屆最大「得着」，是每天參考各國泳手的奧運紋身，研究圖案跟位置，「自從達A標後已考慮，看到有些紋身覺得靚，但游水時會遮住......但可能又會好痛。」

她苦惱得像行街購物選衣服一樣，還是想回酒店抱頭大睡再去想，「我還要探索巴黎，可是要跟大隊（隊友），始終我年紀較小，不敢自己一個出去。」今月9日便踏入18歲的她，經歷了最好的成人禮，下屆奧運，她又會是什麼模樣？

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