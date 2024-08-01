巴黎奧運｜尼日利亞女飛人失100米參賽資格　發文炮轟原因極荒謬

尼日利亞女飛人奧菲利（Favour Ofili），疑因自己國家的總會工作人員忘記登記，失去巴黎奧運田徑賽的女子100米參賽資格。

她在社交媒體炮轟尼日利亞田徑協會（AFN）及尼日利亞奧委會（NOC）：「我為得到這個機會而努力4年，是為了什麼？」



奧菲利本來會在巴黎奧運代表尼日利亞出戰田徑的女子100米、200米及4x100米接力，她在100米已達A標，今年4月更曾跑出10.78秒，與東京奧運銅牌得主舒歷嘉積遜（Shericka Jackson）當時的決賽成績（10.76秒）相差0.02秒。

但她周三（31日）在X（前稱Twitter）連續發文，透露無法參加100米，並炮轟有關單位：「剛遺憾得知，我無法參加今屆奧運100米賽事。我是入圍的，但AFN及NOC未能為我登記。我為得到這個機會而努力4年，是為了什麼？」

奧菲利斥尼日利亞工作人員令她失去參加100米資格。（資料圖片／Getty Images）

她提到上屆東京奧運時，AFN、NOC及尼日尼亞反興奮劑委員會（Nigeria's National Anti-Doping Committee）便因為未提供足夠的場外檢測次數，最終導致14名田徑運動員失去參賽資格，今年21歲的奧菲利，當時也是受害者之一，如今似乎連續兩屆奧運都成為不幸之人。

「如果這些機構沒有被追究責任，那他們將永不值得信任！」奧菲利在X怒不可遏地表示。「我下一個項目是200米，我希望自己有被登記。」

奧菲利在X連發三篇帖文，怒轟AFN及NOC斷送她4年努力。（X截圖）

奧菲利未有實際表明，為何未能登記100米賽事，外界猜測是AFN或NOC工作人員忘記所致，有中外媒體以「忘記」、「漏報」等作為報道標題。查看官網女子100米報名表，目前尼日利亞代表只有另外兩名跑手Rosemary Chukwuma及Tima Godbless，沒有奧菲利的名字。女子100米初賽將於8月2日香港下午4:35開始。

BBC表示，尼日利亞及世界田徑總會（World Athletics）的官員都拒絕承認責任。NOC副主席Solomon Ogba稱正嘗試為此調查原因：「因為她通過了我們的入圍賽，其結果亦已發送予世界田經總會。」

奧菲利100米成績不俗。（資料圖片／Getty Images）

奧菲利的教練Dennis Shaver接受路透社訪問時表示：「NOC未能為她登記奧運100米賽事，她具參賽資格並已經準備好，事情就是這麼簡單。不幸地，世界田徑總會拒絕她在時限之後登記（late entry）。」