巴黎奧運｜鄧俊文長文述與謝影雪三年辛酸：慶幸佢每一次都冇放棄

羽毛球港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪，早前於巴黎奧運八強不敵韓國世界冠軍組合徐承宰／蔡侑玎，告別今屆奧運。

兩人賽後受訪時哭成淚人，表示雖無緣獎牌，但已盡最大努力，特別謝影雪近期一直飽受傷病困擾，能夠完成奧運已十分感恩。

鄧俊文周四（1日）在社交媒體寫下長文，回憶今次的巴黎入場券得來不易，亦感謝拍檔謝影雪一起「可以對得住自己咁完成我哋最後一次嘅奧運」。



「鄧謝配」在上屆東京奧運銅牌戰落敗，今次遠赴巴黎譜寫這個組合最終一章。「今次巴黎奥運對我嚟講，雖然最後未能夠做到我哋嘅終極目標，但係已經唔係最重要啦。回想返3年前東奥之後，我哋已經有想放棄、唔再以『鄧謝配』上比賽場嘅念頭，一開始係因為我哋教練們畀左好大嘅信心，我哋覺得我哋仲可以重返高水平而個舞台，我哋先會一直夾到而家」。

兩人出局後，受訪時哭成淚人。（直播截圖）

東京奧運因疫情延期，因此兩屆奧運之間只相隔3年，鄧俊文指：「對好多人嚟講，3年可能眨吓眼就過去，但係對我嚟講，依3年發生嘅事真係太多太多。無論屋企或者球場上，都遇上我沒法面對嘅事情。」

這個奧運積分周期，「鄧謝配」一度戰績不佳，「我相信有留意開我哋比賽嘅人，都知我哋最低潮嘅時候真係差到好似唔識打波咁，好多人問對巴黎奥運有冇咩目標，嗰陣對我嚟講『奥運』依兩個（字）愈來愈遠，（我哋）根本配唔上。嗰種挫敗感只有我哋先會明白，要重新開始真係唔係一個容易嘅事」。

「鄧謝配」今屆巴黎奧運分組賽兩戰全勝，但取得這張入場券前，曾陷入低潮。（路透社）

他感謝好拍檔謝影雪，並稱她為「鐵人」：「依3年時間，雖然好多時受傷嘅都唔係我，但係每一次我喺佢旁邊睇住幾辛苦做恢復治療，慶幸佢每一次都冇放棄，依然做好我哋嘅本份，保持我哋嘅初心，要做到依兩樣野真係唔容易！」

「夾左咁多年條路真係一啲都唔好行，好多人可能遇到一次挫敗已經會放棄，你仲要唔只一次，好感恩我哋最後算係可以對得住我哋自己，可以美好咁完成我哋最後一次嘅奥運。」