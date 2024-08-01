張家朗巴黎奧運金牌｜法籍教練發文感謝港人支持：金牌屬於全香港

張家朗已在返回香港的路途上，他的法國教練Gregory Koenig（Greg）在社交媒體發文道出奪金感受，他感激香港人對於張家朗的支持和愛戴，愛徒才得以攀上高峰，從巴黎贏得一面屬於全香港的奧運金牌。



Greg寫道：「張家朗的勝仗開創歷史，對於大家的支持，我要表達最深切的感恩之情。得到大家的熱情和鼓勵，家朗攀上高峰，贏得一面屬於全香港的奧運金牌。」他表示，這面金牌充分反映「香港精神」：「堅毅、勤奮、團結。你們的支持不但鼓勵了家朗，也向世界展示我們這個城市的實力。」

Greg又感激身邊人支持，包括整個體院及體院院長蔡玉坤、劍擊隊總教練鄭兆康、花劍隊另一意籍教練Maurizio，以及一眾工作人員隊友。

據悉Greg在奧運後留在法國稍事休息，張家朗則於周五早上抵達香港。

Gregory Koenig與張家朗感情深厚。（路透社）

除了Greg，還有另一教練Maurizio。（Getty Images）