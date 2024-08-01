巴黎奧運．乒乓｜申裕斌7局激戰平野美宇　日韓天才少女都哭了

巴黎奧運乒乓女子單打8強上演一場矚目的大戰，韓國20歲天才球手申裕斌對日本24歲女將平野美宇，上演一場「讓三追三」的戲碼。

兩人打足7局，在決勝局更戰至「刁時」，讓觀眾看得激動又投入；但比賽終究要分勝負，酣戰過後，兩個女孩各自落下不同意義的眼淚。



24歲的平野美裕，上屆在東京奧運主場領日本隊奪得女子團體銀牌；20歲的申裕斌上屆也有參賽但沒有獎牌，今屆則已在混雙與林鐘勳合作奪得銅牌，獲得韓國12年來第一面乒乓奧運獎牌。

巴黎奧運：申裕斌（左）日前與林鐘勳（右）贏得一面混雙銅牌。（路透社）

申裕斌去年在杭州亞運雖然與田志希合作贏得女雙金牌、個人也獲得女單銅牌，但在女子團體賽4強，日本和韓國碰頭，當時申裕斌出戰第四單，1:3不敵平野美宇，韓國隊最終也1:3不敵日本，獲得一面銅牌。

兩人在巴黎奧運女單8強再相遇，申裕斌以4號種子出賽，平野美宇則是8號種子，申裕斌首三局接連以11:4、11:7、11:5連勝，平野明顯被打個措手不及，絕境之際，她在第四局開始時要求暫停、前往更衣，申裕斌則留在場上，進食能量凝膠等補充體力。

未料平野美宇回到場上後不僅換了衣服、連精神面貌都完全不同，信心完全回復，還逼得申裕斌犯錯不少，她連贏三局11:7、11:8、11:9，將局數扳平到3:3，令全場球迷都沸騰。

來到第七局的決勝局，申裕斌一口氣取得3:0開局，但之後平野連追4分，又變成拉鋸戰，兩人得分時都不禁放聲尖叫，比賽張力十足。平野曾經在10:9和11:10時有過兩次Match Point但都未能把握，最終遭申裕斌連取兩分，鎖定13:11勝局。

申裕斌獲勝後不禁落淚。（Getty Images）

比賽結束一刻，兩名球手都不禁哭起來，平野美宇即使拼盡全力也未能完成驚天反勝，8強出局也無緣爭取獎牌，她落寞地以毛巾掩面、拭淚，一邊哭一邊離開球場，令人不禁心酸。

平野美宇落敗後哭得眼腫。（Getty Images）

而申裕斌則落下興奮的淚水，差點便斷送大好局勢的她既鬆一口氣、又為艱苦的勝仗感動，這位可愛的乒乓少女一邊哭一邊舉起雙手慶祝，場面動人。申裕斌打入4強後將會面對來自中國的金牌熱門陳夢，有望繼混雙後，再添一面獎牌。

申裕斌勝出後，教練上前安慰。（Getty Images）

平野美裕賽後接受日本媒體採訪時，透露：「局數落後0:3的時候，覺得如果這樣下去就會後悔不已，雖然平日（這種情況下）就會崩潰，但那時候覺得不可以輸掉。現在為了獎牌，必須在團體賽努力了。」

申裕斌既是乒乓天才、而且相貌可愛，人氣很高：