巴黎奧運｜中國女排贏完美國再輕取東道主　兩連勝提早晉級八強

中國女排在巴黎奧運連贏兩場，先後擊敗美國及法國，提早晉級八強。中國女排昨（1日）晚在A組第二場分組賽以25：18、25：16、25：19直落3局擊敗東道主法國。



中國兩連勝，提早一輪獲八強資格。（Getty Images）

中國女排的實力明顯在法國之上，而且入局較快，首局一開波即連取5分。雖然法國逐步站穩陣腳反撲，但中段曾拉近至2至3分差距，但中國仍守得住優勢，並再次拉開，以25：18先下一城。

李盈瑩是今場最高分的球員。（Getty Images）

第二盤的形勢相似，中國又領先5：0，早早帶開，長期保住5分左右的分差領先，更輕鬆地贏25：16。法國在第三局打得最好，曾追平12：12，但中國最終再贏25：19，直落3局擊敗法國，在分組賽兩連勝，提早一輪獲得八強。中國下場會對塞爾維亞。

王媛媛憑攔網取得6分，全場得13分。（Getty Images）

中國女排的進攻核心李盈瑩再一次得全隊最高分，今場有14分。王媛媛以13分緊隨李盈瑩之後，她今場的攔網很強，為中國攔得6分。另一主將朱婷今仗獲得12分。

龔翔宇今場取得10分。（Getty Images）

中國女排球員龔翔宇賽後接受訪問，表示首戰擊敗美國加強了球隊信心，今場對法國打得好好。近中國女排甚少與法國交鋒，龔翔宇表示透過影片了解對方打法，今場亦成功壓制到法國隊。

龔翔宇認為法國今場打得愈來愈好，尤其是第三局。她說：「我覺得和場上的觀眾的情緒給大家的感染力也是有關係的。對於我們第3局的表現，我們雖然說也是遭到了法國隊的一些衝擊，但是我覺得我們做的也非常好，因為我們在賽前同樣也是要求去主動衝擊法國隊，所以每一個對手我們能夠頑強的拼過來對我們來說也是一種肯定吧。」