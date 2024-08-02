比拉絲觀眾席星光證體操女王地位　荷里活為她傾巢而出夢幻隊捧場

巴黎奧運體操女子個人全能決賽，彷彿是比拉絲（Simone Biles）的個人表演，她在強項跳馬、自由體操和平衝木表現近乎完美，弱項高低槓稍有失誤，無阻她以總成績59.131分強勢奪金，相隔8年再奪奧運個人全能金牌，體操女王地位無可撼動。

比賽好看，觀眾席同樣精彩，法國球王施丹，微軟創辦人Bill Gates帶同女兒、女婿，美國籃球夢幻隊亦多員列席，史提芬居里、杜蘭特、卜克在巨星齊捧場。從初賽、團體到全能決賽，每逢比拉絲出場，全球名人都為她而來，名人觀眾數目之多及級數之高，可謂史上最強，荷里活為她傾巢而出，國際奧委會主席巴赫親自為她頒獎。領獎後她一手拿金牌，另一隻手拿起頸鍵上的山羊吊飾，一切都在說明她就是體操界的GOAT（Greatest of All Time）。



比拉絲領獎後一手拿金牌，一手拿起頸鍵上的山羊吊飾，一切都在說明她就是體操界的GOAT（Greatest of All Time）。（路透社）

奧運史上最強觀眾席

比拉絲吸引力有多強？體操女子個人全能決賽觀眾席上除了微軟創辦人Bill Gates和女兒、女婿，以及模特兒Kendall Jenner、網絡紅人Fai Khadra等娛樂界名人外，還有體育界五大傳奇人物——法國球王施丹，體操傳奇歌曼妮芝（Nadia Comaneci），網球女王莎蓮娜威廉絲，滑板之神 Tony Hawk以及籃球巨星史提芬居里。事實上，美國籃球夢幻隊多位成員都有捧場，居里外至少還有杜蘭特和卜克。

擁有體操史上首個完美10分的歌曼妮芝，曾廣泛被認為是史上最佳女子體操選手，今個世紀的最佳無疑是比拉絲，比賽剛開始時，歌曼妮芝接受即場訪問說出所有觀眾心聲：「每個到場的人都是來看神奇的比拉絲」，她稍作停頓才補上一句，「以及其他23位體操選手」，對其他選手似乎稍欠尊重，卻又是事實。

【觀眾席星光熠熠】

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荷里活為她傾巢而出

不止今場全能決賽，日前在女子體操初賽和團體決賽，每逢比拉絲出場的場合，巴黎奧運體操館的觀眾席一定星光熠熠。初賽階段已有湯告魯斯，Lady Gaga，Ariana Grande，Snoop Dogg更穿上一件印有比拉絲圖像的T恤投入地為她打氣，法國足球隊前鋒基沙文亦為她而來。

到女子團體決賽，兩大金像影后Natalie Portman、Juliette Binoche，名導演Spike Lee，Taylor Swift男友、美式足球巨星Travis Kelce……還有法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）。

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【荷里活為她傾巢而出】

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國際奧委會主席親自頒獎

觀眾陣容如此華麗，比拉絲未有令大家失望，一次又一次以頂級演出過關獲勝。從東京奧運受心理問題困擾影響發揮，退出5項決賽，低谷中她一度休戰近兩年。當外界以為她要退休了，比拉絲奇蹟般如火鳳重生，以最強姿態重返曾經倒下的奧運舞台，團體賽和個人全能連奪兩金，還晉身三個單項決賽。

她的勇敢堅毅感動世人，吸引到史上最強的名人觀眾，足證她在美國以至全球體壇的崇高地位。國際奧委會主席巴赫親自為她頒獎，領獎後比拉絲特別向攝影師展示金牌和頸鏈上的山羊吊飾，從獎牌數目而論，她早已是體操界史上最強，而她亦自信地向世人說明自己就是體操界GOAT（Greatest of All Time）。

比拉絲個人全能決賽圖輯

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