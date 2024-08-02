梅利奧運出局結束傳奇生涯　幽默5字告別網球英國第一貓神回應

撰文：吳慕兒
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英國網球傳奇梅利（Andy Murray）與拍檔Dan Evans以2：6、4：6不敵3號種子組合、美國的Taylor Fritz和Tommy Paul，在奧運男子雙打賽事八強出局。
37歲的梅利在巴黎奧運前已宣布，今屆奧運會是他在退役前參加的最後一項賽事，他賽後在社交媒體X幽默地以5個字告別網球：「Never even liked tennis anyway」（反正我從不喜歡網球。）

梅利奧運男雙八強出局，全場掌聲中結束傳奇生涯。（Getty Images）

Roland-Garros全場掌聲中告別賽場

梅利這樣說，當然只是開玩笑，當比賽完結一刻，梅利禁不住流下男兒淚，曾單手掩面並抹去淚水，「我為球員生涯、成就和為網球運動的付出感到驕傲。」

他曾登上世界第一，兩度贏得溫布頓，也贏過美網，共三奪大滿貫，澳網五度入決賽，法網也有一次，惟悉數落敗得亞軍。他在奧運相當成功，先在2012倫敦奧運主場男單封王，繼而在2016里約熱內盧奧運衛冕男單金牌。

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梅利哭別網球

梅利說，「明顯地我的情緒激動，因為那是我最後一場正式比賽。不過現在我真的很開心，很開心以這方式結束。」他表示，「很高興能在奧運以我想要的方式結束，因為以過去數年來的狀況，這一點並無保證。」

梅利2005年轉打職業賽，生涯出戰共1001場單打賽事，共獲兩面奧運金牌，三奪大滿貫，46次贏得ATP賽事冠軍，並曾在2015年帶領英國贏得台維斯盃。

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梅利以幽默5字告別網球。(X截圖)
「英國第一貓」、首相府首席捕鼠官Larry the cat「神回應」梅利退休帖文。

幽默5字告別網球　「英國第一貓」神回應

梅利奧運男雙落敗後，英國首相施紀賢（Keir Starmer）率先在X發文向他致敬，「一次台維斯盃，兩面奧運金牌，三奪大滿貫，但比起獎盃，多謝梅利超過20年的超凡娛樂和體育精神，一個真正的英國傳奇（A true British great）。」

相對這位被稱為「悶蛋首相」的帖文，「英國第一貓」、首相府首席捕鼠官Larry the cat的X帖文便有趣得多，他在梅利的五字帖文：「Never even liked tennis anyway」（反正我從不喜歡網球）下方留言說，「We could tell, but thanks for trying x」（我們看得出，不過多謝你作出嘗試），神級回應梅利的五字幽默帖文。

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