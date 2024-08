梅利奧運出局結束傳奇生涯　幽默5字告別網球英國第一貓神回應

英國網球傳奇梅利(Andy Murray)與拍檔Dan Evans以2:6、4:6不敵3號種子組合、美國的Taylor Fritz和Tommy Paul,在奧運男子雙打賽事八強出局。

37歲的梅利在巴黎奧運前已宣布,今屆奧運會是他在退役前參加的最後一項賽事,他賽後在社交媒體X幽默地以5個字告別網球:「Never even liked tennis anyway」(反正我從不喜歡網球。)



梅利奧運男雙八強出局,全場掌聲中結束傳奇生涯。(Getty Images)

Roland-Garros全場掌聲中告別賽場

梅利這樣說,當然只是開玩笑,當比賽完結一刻,梅利禁不住流下男兒淚,曾單手掩面並抹去淚水,「我為球員生涯、成就和為網球運動的付出感到驕傲。」

他曾登上世界第一,兩度贏得溫布頓,也贏過美網,共三奪大滿貫,澳網五度入決賽,法網也有一次,惟悉數落敗得亞軍。他在奧運相當成功,先在2012倫敦奧運主場男單封王,繼而在2016里約熱內盧奧運衛冕男單金牌。

梅利哭別網球

梅利說,「明顯地我的情緒激動,因為那是我最後一場正式比賽。不過現在我真的很開心,很開心以這方式結束。」他表示,「很高興能在奧運以我想要的方式結束,因為以過去數年來的狀況,這一點並無保證。」

梅利2005年轉打職業賽,生涯出戰共1001場單打賽事,共獲兩面奧運金牌,三奪大滿貫,46次贏得ATP賽事冠軍,並曾在2015年帶領英國贏得台維斯盃。

梅利以幽默5字告別網球。(X截圖)

「英國第一貓」、首相府首席捕鼠官Larry the cat「神回應」梅利退休帖文。

幽默5字告別網球 「英國第一貓」神回應

梅利奧運男雙落敗後,英國首相施紀賢(Keir Starmer)率先在X發文向他致敬,「一次台維斯盃,兩面奧運金牌,三奪大滿貫,但比起獎盃,多謝梅利超過20年的超凡娛樂和體育精神,一個真正的英國傳奇(A true British great)。」

相對這位被稱為「悶蛋首相」的帖文,「英國第一貓」、首相府首席捕鼠官Larry the cat的X帖文便有趣得多,他在梅利的五字帖文:「Never even liked tennis anyway」(反正我從不喜歡網球)下方留言說,「We could tell, but thanks for trying x」(我們看得出,不過多謝你作出嘗試),神級回應梅利的五字幽默帖文。