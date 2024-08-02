巴黎奧運．倪夏蓮｜飲可樂一幕爆紅變廣告主角　乒乓嫲嫲親述原因

「乒乓嫲嫲」倪夏蓮在今屆巴黎奧運爆紅，面對孫穎莎的女單32強，除了完場前的「反智轉身」令球迷難忘，比賽休息期間飲可樂一幕亦成為焦點，可樂更在社交網站以倪夏蓮發文：「贏家，是最懂享受比賽的人。」



61歲盧森堡代表倪夏蓮，所獲人氣甚至比其他乒乓球星還要厲害。她與23歲的孫穎莎在女單32強合演「嫲孫戰」，該場比賽誕生不少為人津津樂道的「名場面」，包括倪夏蓮笑容滿面、「反智轉身」、賽後與丈夫兼教練丹尼爾臣（Tommy Danielsson）親吻、還有感動落淚等，她賽後接受香港傳媒訪問，「哈哈哈」的笑聲，同樣難忘。

倪夏蓮帶着笑容享受奧運，成為今屆奧運乒乓賽事一道特別風景。（Getty Images）

其中獲網民留意的，還有她在休息或暫停期間飲可樂。賽後倪夏蓮在個人直播中笑稱：「全世界都在問我，妳喝可樂了？哈哈哈哈。」她續解釋原因：「力氣不夠，或者說怕自己力氣不夠，所以我就想到了可樂。因為運動的時候，糖分很重要，能量很重要。」

「乒乓嫲嫲」爆紅，隨即得到可樂品牌青睞，可口可樂的香港代理更在Facebook貼出她在比賽場地喝可樂的照片，「每場比賽，最緊要係享受當中嘅過程，無論結果係點，依然贏在快樂」、「贏家，是最懂享受比賽的人」。

可樂品牌在社交平台以倪夏蓮宣傳。（Facebook截圖）

倪夏蓮表示打完這場，自己的三個夢想就都完成了：「第一個是來奧運，第二個是赢一場，第三個是跟孫穎莎打。受益匪淺，沒跟第一打過，你真的不知道第一有多強。」

她又應可樂品牌邀請發布影片，稱讚其「非常振奮人心，為運動員帶來很多的能量和激情」；倪夏蓮笑稱，比賽期間因為喝了可樂，「全世界人民都在看，都在問我，太有意思了」。