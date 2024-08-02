巴黎奧運．羽毛球｜謝影雪IG發文談病患折磨：以後會更愛錫自己

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在巴黎奧運8強止步，一直受傷患困擾的謝影雪賽後透露自己在奧運前一再受傷、且患上類風濕關節炎，訓練及日常生活都極為困難。

「阿雪」捱着傷病完成生涯第四屆、也是最後一屆奧運，她在IG發表感言，表示希望多謝自己。



謝影雪在發文中表示平日常感謝身邊團隊，卻經常遺漏多謝自己，坦言年輕時沒有傷患，「覺得所有事都好易，條路好簡單、好易行」。但謝影雪近年常受肩膊甩骹等不同傷患困擾，她指爭取今屆奧運資格的途中，與拍檔鄧俊文的狀態「已經差到好似唔識打波一樣」，也沒有信心能去奧運，幸好半年後突然回復狀態，才能來到巴黎。

惟意想不到的是，今年1月在印度公開賽拉傷後，打針減輕膝頭痛楚，卻遇上藥物敏感，「有日瞓醒兩個膝頭腫痛到瞓覺時無法轉身，連去洗手間都要扶住，令好簡單嘅日常事都無法做到。年初二當日行去醫院搵容醫生條路時好似行咗好耐好耐，最後要坐上輪椅，兩日喺兩個膝頭抽出幾樽水。」

鄧俊文和謝影雪拼盡全力才能出戰巴黎奧運。（路透社）

禍不單行的是，之後身體遇上更大問題，「好返之後以為應該可以好順利行落去，但到6月有一日起身，梳頭時發現兩個手肘痛到舉唔高，初時以為自己受傷，但第2日出發亞洲三站賽事，所以只可以食住止痛藥出發。」

她回想當時三站賽事間，「每過幾天就會有多一個關節出現腫痛，到最後番到香港時，手指痛到握唔到球拍，練波都練唔到，好幾次練到一半瞓喺球場度忍唔住喊，做GYM時因為伸唔直雙手，所以要調較到唔痛嘅角度去做，然後一邊做一邊喊。」

謝影雪近年歷盡各種傷病。（路透社）

謝影雪指當時不停上網找資料，檢查後結果不如人意：「最後經過8次MRI，同埋無數次超聲波及抽血，確診類風濕關節炎。上網搵資料時自己有一刻諗過，確診一刻雖未有晴天霹靂，但心入面都沉咗一下，但當時因為距離奧運只有唔夠一個月，我只係好想快啲有藥食，快啲將痛㩒住，可以令我正常練波。」

雖然服藥後痛楚有所紓緩、能夠練習，惟傷患又再找上門：「一日後膊頭第8次甩骹，嗰一刻好崩潰，好好彩容（樹恒）醫生雖然忙梗都即刻飛去醫院。好記得麻醉藥後，我問容醫生我仲去唔去到奧運，之後佢好有信心同我講無問題！令我本身由好崩潰變得安心落嚟。」

謝影雪指當時不敢去港隊的奧運授旗禮，「唔想人人準備十足迎接奧運時，我就托住手去影響大家士氣。」她休息兩日又再重返球場訓練，「可能係奧運令我勇氣大咗，每日都鼓起勇氣去試唔同動作，因為望住俊文自己練，我都好想快啲跟上佢嘅進度。」也不免概嘆「點解好似好多事去阻止我去巴黎一樣」。

回顧今屆奧運，謝影雪認為由爭取奧運資格到完成所有賽事，已是她自己的極限，認為做到「享受奧運」的目標，也認為比起在東京奧運，更發揮到自己的能力，「可以打番出一個似謝影雪嘅比賽比大家睇，雖然今屆成績無上屆咁好，但對於發揮，我係今屆比較滿意。」

她最後感謝自己沒有放棄，「都要好多謝我嘅身體，多謝你18年來比我用到五勞七傷，抱歉無將你哋照顧好，我以後會更愛錫自己了。」出戰奧運的羽毛球港將暫定在周日（4日）返港。