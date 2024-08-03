巴黎奧運網球直擊︱擠入採訪區　見證祖高域一句話化解尷尬的風範

「大滿貫」、「一哥」、「塞爾維亞」是我對祖高域的基本認知（雖然他現已非世界排名第一）。

想不到在巴黎奧運舞台，有機會近距離接觸這位頂尖網球手。

他將於決賽鬥艾卡拉斯，有記者問他會否滿意銀牌作結，早在第一輪答案中表明會爭取金牌的他，先倒抽一口涼氣，再道：「下一條問題，唔該。」

處理得宜也惹來笑聲，真正明星運動員的氣場，大概如此。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



法網主場Stade Roland Garros。（01體育記者袁志浩攝）

先利益申報，記者並非網球迷，三巨頭中最愛風度翩翩的瑞士天王費達拿，其瀟灑的單手反手抽擊令我着迷，還一度因此「憎恨」拿度，但自從兩人漸老不再稱霸網壇，我已較少關注新一代球手。

周五晚上乘港隊沒有比賽，來到著名的法網主場Stade Roland Garros，觀看祖高域對意大利球手穆薩迪（Lorenzo Musetti）的男單四強賽。

37歲的祖高域，依然為「金滿貫」而戰。（01體育記者袁志浩攝）

穿上鮮紅色球衣亮相的祖高域與紅土場相襯，份外搶眼，接近爆滿的球場傳來「Novak！Novak」的呼喊聲，彷彿告訴年僅22歲的穆薩迪「你大把世界」，好讓傳奇有個完美結局。

祖高域今天特別謹慎，不時用鞋踢走發球線上的紅土，避免受泥土不平影響，發球起全場屏息以待，記者們只能輕聲細語，生怕影響球手，只剩下記者敲打鍵盤，與波鞋磨擦泥地的聲音。

「Novak！Novak！」支持祖高域的聲音在場上響過不停。（01體育記者袁志浩攝）

原來這位經驗老到的球手也會緊張，首盤第四局有機會破發卻錯失局分，祖高域兩度仰天長嘆。看到穆薩迪利用球場空間，把祖高域左右前後地調動，加上得知他已戴上保護裝備的右膝膝傷加劇，非但要吃消炎藥克服疼痛，比賽中休息後往往比對手遲重返球場，記者曾擔心他會否力不從心，中途退賽的畫面在腦海中一閃而過。

幸好祖高域沒有讓「追星」的我失望，首盤贏6：4，第二盤更是愈戰愈勇。

祖高域愈戰愈勇。（01體育記者袁志浩攝）

現場從最佳角度看清發球弧度；欣賞兩位球手將看似追不到的波，跨盡步、伸盡手把它一一救回來、讓紅土上留下一度度鞋痕；祖高域數次救波時捉對敵方心理，都不得不令人佩服，看得我身體也不自覺靠前，為他每次得分而鼓掌。

看似追不到的球，在紅土上一度度鞋痕後，兩名球手也可追到。（01體育記者袁志浩攝）

隨着兩記時速接近每小時200公里的「Ace」，祖高域第二盤領先至5：2，比賽中有觀眾發聲騷擾，他報以凌厲眼神震懾全場，終如願贏局分6：2，直落兩盤取勝晉級金牌戰。他忘我得拋開球拍並向後倒地，掩臉後再伸開雙手，盡情釋放壓力，再向觀眾振臂高呼、派發飛吻。

祖高域距離「金滿貫」只差一步。（01體育記者袁志浩攝）

祖高域的巨星風範

「他值得勝利。」穆薩迪如是說，大概說中了觀眾的心底話。

比賽後在混合採訪區等了大半小時，祖高域終於現身，面對近30名記者一擁而上，甚至有人伸出「自拍神棍」錄音，他站在圍欄後，雙手叉腰，神情自若。

祖高域決賽將鬥艾卡拉斯，有記者問他會否滿意銀牌作結，早在第一輪答案中表明會爭取金牌的他先倒抽一口涼氣，再道：「下一條問題，唔該。」處理得宜也惹來笑聲。

面對一眾記者，經驗老到的祖高域從容面對。（路透社）

說到由中國球手鄭欽文對克羅地亞的維姬（Donna Vekic），他亦輕鬆化解尷尬：「鄭跟我關係不錯，（她打入決賽）對她、中國跟網球都是好事，中國是個大國，也擁有龐大市場，他們自李娜之後，一直在等一位星級球手；至於她對手（維姬）也是我好友，所以根本不知該支持那一位。」

回答時語氣肯定，保持距離感卻又不失幽默，是記者甚少在運動員身上感受到的，大概就是真正明星運動員的氣場吧。

祖高域的決賽對手是艾卡拉斯，兩人過往交手6次各取3勝。（路透社）

印象中的祖高域比與拿度出道遲，本以為他只是三十出頭，誰料一眨眼他已37歲。今場對這位老將意義重大——即使他已贏得史上最多的24座大滿貫，卻獨欠一面奧運金牌。

這位塞爾維亞球手生涯唯一一次踏上五環頒獎台，要數到他首度參賽的2008年，當時祖高域在四強不敵後來奪金的拿度，最終摘銅。他2012年不敵主場球手梅利，同樣四強止步；2016年抽下籤，首輪即輸給阿根廷名將狄柏度（Juan Martin Del Potro），衝擊生涯金滿貫的夢想幻滅；上屆東京奧運，四強又被阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）擊敗，意味祖高域三度打入奧運四強，準決賽勝率是零。

祖高域2008年北京奧運四強不敵拿度。（資料圖片／Getty Images）

今屆應該是祖高域最後一屆奧運，也許是天意安排，祖高域今屆晉級過程在次圈重遇拿度，但這次勝利女神眷顧祖高域，他一路過關斬將，直至準決賽壁壘再度出現。

祖高域今天獲勝，肯定創下個人最佳成績。世界排名第二的他比任何人都想贏得這面金牌，在奧運舞台上跟拿度與費達拿齊名（費達拿於2008年贏得男雙金牌），亦不至於被兩度奪金的梅利比下去，這塊路蘭加羅斯紅土場，在今年夏天，在祖高域心中有着不一樣的意義。