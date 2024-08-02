巴黎奧運｜100米選手成績慢過香港小學紀錄　參賽資格惹爭議

奧運選手在女子100米跑14.31秒？這時間甚至比香港小學學界紀錄的13.14秒還要慢。

巴黎奧運女子100米初賽，所羅門群島女跑手菲利蘇亞（Sharon Firisua）名列最後，並跑出上述成績，成為紫色跑道上奇異風景——因為她其實是一名馬拉松跑手。



菲利蘇亞（右）是所羅門群島長跑名將，卻代表該國出戰100米。（Getty Images）

所羅門群島位於澳洲東北方向，全國人口只有約74萬人。據美聯社報道，他們獲一個女子100米的外卡名額，卻交予專攻長跑的菲利蘇亞。

30歲的菲利蘇亞是該國長跑名將，曾兩次代表所羅門群島參加奧運，上屆東京奧運時為持旗手之一。她保持8項田徑賽事的國家紀錄，但沒有一項短於1500米。

東京奧運時，菲利蘇亞為所羅門群島持旗手之一。（Getty Images）

然而「隔行如隔山」，長跑跟短跑是完全不同需求的運動，於是在這場女子100米初賽中，便看到菲利蘇亞吃力地在最後方跑着，最後只得14.31秒的尷尬成績，而且時間旁邊還赫然寫上「PB」（個人最佳）。當然，這是因為她根本沒在正式賽事跑過100米。

今次奧運，其實是菲利蘇亞首次參加100米正式賽事。（奧運官網截圖）

她鄰近跑道的Temalini Manatoa亦跑出14.04秒，同為個人最佳成績。這名女跑手來自只有約11000人的太平洋小島國圖瓦盧（Tuvalu），是今屆該國僅有兩名參賽運動員之一。

不過菲利蘇亞出戰背後，原來存在巨大爭議。

菲利蘇亞今次出戰引來關注，背後原來有不少爭議。（路透社）

所羅門群島田徑總會主席Michael Kuali接受澳洲廣播公司訪問時，表示對選擇菲利蘇亞出賽感到震驚：「他們（大洋洲田徑協會）說100米是所羅門群島唯一名額，我們提供了兩個短跑選手的名字，男女性都有，但最終決定者是國家奧委會，他們決定由菲利蘇亞代表國家參加100米。」

他續表示：「關於選拔，這便是我們知道的全部。他們是負責提交名額一方，我們卻從未就此被諮詢。」報道指有消息人士稱，菲利蘇亞從職業賽事中退役後，便從相關行政人員手中得到這個名額，當作是「告別禮物」。

Jovita Arunia是該國目前100米及200米最快跑手之一，她未能憑成績直接奧運資格，但無法理解對國家奧委會將外卡名額交給菲利蘇亞。

「我們才是短跑選手……我不知道哪裏出錯了，實在難以置信。」Jovita Arunia揚言退出。「因為他們的所作所為，我不會再參加比賽了。」

美國廣播公司指，菲利蘇亞在比賽結束後，沒有跟任何記者交談，便快步地穿過混合採訪區。這是她今屆唯一參加的項目。