巴黎奧運．拳擊｜意大利退賽女拳手致歉　稱性別爭議續發酵超預期

短短46秒，出戰女子66公斤級別的意大利拳手卡里莉（Angela Carini）與阿爾及利亞的卡莉芙（Imane Khelif）的賽事就結束了，這名意大利選手決定棄權，賽後直言「受夠了」，並為了保命才棄權，事件引起軒然大波。

不足一日，卡里莉的態度180度改變，她向意大利傳媒表示希望向卡莉芙致歉。



意大利女拳手卡里莉。（Getty Images）

巴黎奧運｜意大利女拳手灑淚棄權 對手捲爭議照豪言：為金牌而來

巴黎奧運拳擊性別爭議：背後是奧委會IBA鬥爭 網上流言更不堪

奧運女子66公斤級16強，阿爾及利亞的卡莉芙遇上意大利拳手卡里莉。25歲的後者開賽不久已陷入捱打，遭卡莉芙兩次重拳後，卡里莉突然舉手，走向繩邊，與教練溝通後，教練向拳證示意棄權，僅46秒完成賽事，落淚離場。

「我是個鬥士，但我今次為了保命才棄權，我從來未受過如此重的拳，當我受了第一拳已經很傷，然後再受一拳後，我的鼻子感受到強烈痛感，『我受夠了』，我不想再打下去，我覺得我不能完成該場賽事，所以我決定棄權。」卡里莉說。

卡莉芙的性別再度引起討論。（Getty Images）

來自阿爾及利亞的卡莉芙早前捲入性別爭議，去年因為「未能通過性別測試」而遭國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽的資格，但仍可角逐巴黎奧運。

卡里莉賽後哭訴在擂台上的遭遇，即使她強調今次賽事「公平與否，不是由我決定」，但這個性別爭議已經捲起很多聲音，當然少不了對卡莉芙性別的討論，外界攻擊這名阿爾及利亞拳手是男人﹑是變性人。

這宗拳擊的性別風波鬧得熱哄哄，卡里莉不足一日再接受意大利傳媒訪問，坦言如今事情的走向超乎預期，「若然奧委會認為她（卡莉芙）可以出賽，我們應該尊重決定。對於引起不少爭議感抱歉，這從來都不是我的意圖，我憤怒是因為自己的奧運旅程短促地結束。」

卡里莉改口風，表示需要尊重奧委會的決定。（Getty Images）

卡里莉特意向對手致歉，「我想向她（卡莉芙）道歉」，若有機會與卡莉芙見面的話，「我會擁抱她」。

國際奧委會發言人表明：卡莉芙生而為女性，亦登記為女性，所以她出戰女子組完全沒有問題。

（Getty Images）

另一名捲入性別爭議的女拳手林郁婷，出戰女子57公斤級別16強，擊敗烏茲別克晉級8強，賽後多名中外傳媒在混訪區守候，這名中華台北拳手賽後未有受訪，在教練陪同下離場。