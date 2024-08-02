巴黎奧運｜美國跳水組合大失誤由三甲跌包尾　L形入水有裁判給2分

巴黎奧運跳水男子雙人3米板決賽，美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤，動作混亂，鄧肯更加未伸直腳便以「L」形姿勢入水。有裁判只給2分，這一跳合共得37.74分，令美國由原本排第三一下子跌到包尾的第八位。鄧肯/唐斯之後3跳皆未能平反敗局，維持以第八名完成比賽。



美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤。（TVB YouTube截圖）

說起鄧肯及唐斯，可能大家第一時間想起籃球員，但這次的鄧肯（Greg Duncan）及唐斯（Tyler Downs）是美國跳水隊成員。他們今日出戰巴黎奧運男子雙人3米板決賽，頭兩跳表現不過不失，守在第三位，有力爭獎牌。

在第三跳，鄧肯/唐斯選擇難度系數3.4的向前翻騰兩周半轉身兩周屈體，但兩人嚴重失誤，跳到亂七八糟，又不同步，鄧肯入水時連腳都未伸直，就曲着腳以「L」形姿勢入水。

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤。（TVB YouTube截圖）

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤。（TVB YouTube截圖）

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤，鄧肯雙腳未伸直，便以「L」形入水。（TVB YouTube截圖）

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤。（TVB YouTube截圖）

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤。（TVB YouTube截圖）

有3位裁判給2分，這跳只得37.74分，令美國由原先排第三位，一下子跌到包尾的第八位。在之後3跳，美國雖無大犯錯，但無法收復失地，未能擺脫包尾位置，以346.08分排第八名完成賽事。

美國代表鄧肯（Greg Duncan）/唐斯（Tyler Downs）在第三跳出現嚴重失誤，有評判最低只給2分。（TVB YouTube截圖）

【按到22:20看鄧肯/唐斯第三跳】

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