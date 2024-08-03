巴黎奧運｜劉雨辰黃雅瓊「最萌身高差」姐弟戀　羽壇情侶修成正果

在羽毛球場館，劉雨辰向黃雅瓊求婚成為這一晚的巴黎奧運熱話！

劉雨辰身高1.93米，比黃雅瓊高接近30厘米，從兩人的合照見到，黃雅瓊大概到劉雨辰下巴的位置，兩人被內地網民稱為「最萌身高差」。

黃雅瓊比劉雨辰年長1歲，這對中國羽毛球隊姐弟戀究竟從何時開始？首先將戀情曝光的人是印尼雙打名將施迪亞雲（Hendra Setiawan）的太太，至於當事人直至今年5月才正式公開戀情。



中國男雙球手劉雨辰現身，向黃雅瓊求婚（新華社）

中國男雙球手劉雨辰現身，向黃雅瓊求婚（新華社）

這一幕肯定成為巴黎奧運的名場面，媲美2016年里約奧運，中國跳水隊的秦凱向何姿求婚。在羽毛球混雙決賽後，劉雨辰向剛贏得金牌的女友黃雅瓊求婚，為對方戴上戒指，中國羽毛球隊一晚雙喜臨門。

有沒有想起2016年里約奧運這一幕？秦凱向何姿求婚。（Getty Images）

劉雨辰是誰人？他是中國羽毛球男雙代表，亦有份參加巴黎奧運，但他與歐烜屹的組合未能晉級淘汰賽。劉雨辰是上屆東京奧運男雙銀牌得主，贏過世錦賽及亞錦賽的男雙金牌。

劉雨辰今年29歲，比黃雅瓊小一年。劉雨辰身高1.93米，而黃雅瓊則高1.65米，兩人相差近30厘米。兩人一起合照時，黃雅瓊的高度大約到劉雨辰的下巴。

黃雅瓊及劉雨辰今屆一起參加奧運，前者摘金圓夢。（微博）

黃雅瓊及劉雨辰的戀情何時曝光？去年2月，印尼雙打名將施迪亞雲在社交網站分享一張照片，見到他跟黃雅瓊及劉雨辰合照，多謝他們請食飯。施迪亞雲的太太留言，叫劉雨辰帶女朋友到印尼。

去年初，施迪亞雲分享與黃雅瓊及劉雨辰的合照。（Instagram）

施迪亞雲跟劉雨辰是好朋友。去年6月，施迪亞雲的太太又分享了一張照片，見到黃雅瓊及劉雨辰與施迪亞雲的3個小孩合照。黃雅瓊及劉雨辰的戀情成為羽毛球圈子中的公開秘密。

黃雅瓊及劉雨辰與施迪亞雲的3個小孩合照。（Instagram）

中國羽毛球隊盛產情侶，以往最為人熟悉的有林丹及謝杏芳、諶龍及王適嫻。黃雅瓊及劉雨辰何時公開戀情？今年5月20日，黃雅瓊分享多張照片，入面有張她與劉雨辰的合照，上面寫住英文「best girlfriend（最佳女友）」。

黃雅瓊在「520」公開戀情。（微博）

就在戀情公開後兩個多月，劉雨辰在巴黎奧運向黃雅瓊求婚成功。