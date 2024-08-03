巴黎奧運．羽毛球｜石宇奇八強止步　中國男單20年來首次失落獎牌

石宇奇是中國羽毛球男單的最後希望，這名頭號種子與泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn）爭入四強，結果僅戰45分鐘，直落兩局12：21及10：21落敗，中國隊男單篤定無緣獎牌，亦是20年來首次。

石宇奇全場捱打，曾經在次局落後1：11，中國網民在微博熱烈討論石宇奇的場上表現，坦言「他的態度令人心痛」。這名中國球手賽後表示，他為了今屆奧運付出很多，但今場沒有打好。



當李詩灃出局後，被列為男單頭號種子的石宇奇，背負的壓力更加大，八強戰與泰國的世界冠軍韋迪辛交手，爭入四強，力爭連續5屆奧運男單都有獎牌。

石宇奇全場捱打，首局休息時，落後9：11，但下半節連番出現失誤，分差被擴大，以12：21先輸首局。石宇奇次局愈打愈沉，開局取得1分後連失11分，休息時大幅落後1：11，即使他努力追分，最終再輸10：21，直落兩局落敗，無緣四強。

石宇奇在球場的精神面貌，亦被網民熱議，網民直指石彷彿很累，一直無法進入狀態，更有網民直指：「讓我們最生氣的是一副頹廢的樣子。」強調既然石宇奇本身有實力，為什麼要打成這個樣子，「拿納稅人的錢享受世界第一的名譽，丟架是你自己」，更指看到石宇奇在場上的態度「令人心痛」。

石宇奇。（路透社）

（路透社）