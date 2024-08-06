巴黎奧運中國女排｜朱婷淚別奧運舞台　八強激戰五局不敵土耳其

巴黎奧運女子排球賽八強，中國女排遇上強敵土耳其，打足五局後2：3僅負，無緣爭獎牌。

中國女排主將朱婷近年屢受傷病困擾，早已預告今屆是最後一屆奧運，八強對土耳其比賽期間的趣怪表情引來內地網民大讚可愛；落敗後垂淚一幕，也令人唏噓。



作為中國女排主攻手的朱婷，昔日的扣殺令對手聞風喪膽，她在2016年里約熱內盧奧運會領中國女排奪金，並獲選最有價值球員；2019年再在世界盃衛冕，朱婷也連續兩屆成為MVP，是賽事史上第一人。當時她在土耳其女排超聯落班三年間，獲得過九座冠軍。

2016年里約奧運，全盛時期的朱婷每次扣殺都令對手難以招架。（Getty Images）

好景不常，2021年舉行的東京奧運，朱婷受手腕傷患影響未能打出表現，中國女排也在小組出局，她其後接受手術及養傷，在2022及23年都沒有入選國家隊，2024年4月才宣布會在女排國家聯賽重返中國女排，當時她提到東京奧運後遭「網暴」，令她曾申請退役、也對排球失去興趣，但在中國女排前主帥郎平鼓勵下，終決定繼續參賽，奪得巴黎奧運資格、也出戰奧運。

朱婷近年常受傷患困擾，缺席中國女排賽事兩年，終回歸奧運賽場、也是她的最後一屆奧運。（路透社）

朱婷在對土耳其一戰，在攔網、扣殺方面仍有昔日影子，一次扣殺得手後轉身向隊友做出趣怪表情，也被網民截圖讚可愛。可惜對手還有正值盛年的華加絲，這名24歲女將的重炮，就如朱婷年輕時般「霸道」，全場取得45分，她的存在，也成中國女排最終失利的原因之一，以2：3不敵土耳其出局。

朱婷比賽期間的趣怪表情引來網民截圖。（微博圖片）

朱婷早在今屆奧運前，已明言是自己最後一次出戰奧運會，最終8強止步，未能重返頒獎台，她和許多隊友一同落淚，奧運的賽場上，也不會再有她的身影。