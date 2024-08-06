巴黎奧運｜中國女排八強止步朱婷落淚 勢必大換血多人難戰下屆
撰文：顏銘輝
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中國女排在巴黎奧運八強止步，與土耳其激戰5局後以2：3落敗。賽後，朱婷、龔翔宇、王媛媛等中國女排主將都忍不住落淚。今屆中國女排的陣容年紀偏老，相信大部分球員都難以再戰4年後的洛杉磯奧運，中國女排的大換血勢在必行，以李盈瑩、吳夢潔以核心重建球隊。包括替補，今屆中國女排的13人名單中，多達10人在4年後達30歲。
「對方有世界頂級的接應（華加絲），我們之前也當過隊友，知道她的實力很強，其實面對這種水準的選手，我們很難說抑制她一整場，今天我們有階段性的成功，但最後她們還是依靠重點進攻人獲得了勝利。」李盈瑩在賽後表示。
中國隊主教練蔡斌賽後也說：「我們沒有完全抑制住瓦爾加斯（華加絲）。」
土耳其主將華加絲（Melissa Vargas）今場取得全場最高的42分，71次進攻38次得分，另外攔網及發球各得2分。
中國女排大軍名單及年齡：
丁霞（34歲；下屆38歲）
刁琳宇（30歲；下屆34歲）
鄭益昕（29歲；下屆33歲）
朱婷（29歲；下屆33歲）
張常寧（28歲；下屆32歲）
王夢潔（28歲；下屆32歲）
袁心玥（27歲；下屆31歲）
王媛媛（27歲；下屆31歲）
龔翔宇（27歲；下屆31歲）
高意（26歲；下屆30歲）
李盈瑩（24歲；下屆28歲）
吳夢潔（21歲；下屆25歲）
莊宇珊（21歲；下屆25歲）*替補
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