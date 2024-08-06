巴黎奧運排球︱華加絲領土耳其女排擊敗中國　從古巴出走的國寶

撰文：吳慕兒
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巴黎奧運女子排球八強中國大戰土耳其，最搶眼的一定是土耳其的4號球員、接應二傳華加絲（Melissa Vargas）。她本身已有1.94米身高，加上彈力驚人，動輒上百公里的高點擊球，令中國女排難以抵擋。今仗她個人豪取42分，冠絕全場，領軍擊敗中國，首度晉身奧運四強。
三年前東京奧運，土耳其在分組賽首仗直落3局清脆擊敗中國女排，當時朱婷帶傷上陣，中國女排終在分組賽出局。當時土耳其陣中並無華加絲——她在古巴出生，曾被視為古巴女排救世主，最終投向土耳其懷抱，一步步成為女排超級巨星。

巴黎奧運女子排球八強中國大戰土耳其，最搶眼的一定是土耳其的4號球員、大槌手華加絲（Melissa Vargas）。（Getty Images）

新髮型決志領土耳其女排突破八強

華加絲過去一年閃耀球壇，她的髮型千變萬化，巴黎奧運前她剪了一個超短髮，造型猶如漫畫《男兒當入樽》主角櫻木花道因自責剃光頭時那樣，彷彿決志要帶領土耳其在奧運力創佳績。

土耳其只曾兩戰奧運，上屆在東京奧運八強止步，跟2012年倫敦奧運時相同，今場面對中國女排，土耳其攻勢集中在華加絲一人身上，她毋負期望，不止瘋狂起手得分，全場左飛右撲助攻助守，這位排球天才女將果然領軍擊敗朱婷傷癒領軍的中國女排，單場42分也是奧運女排史上第二最高得分。

華加絲全場左飛右撲助攻助守，領土耳其女排擊敗中國。（Getty Images）

曾是古巴女排希望　土耳其如獲至寶

土耳其女排近年每逢大賽總是「這麼近、那麼遠」，直到2023年才一口氣拿下歐錦賽和VNL雙冠，最大分野就是她們終於等到華加絲穿上被稱為「網上蘇丹」（Sultans of the Net）的土耳其戰衣。

天才橫溢的華加絲在古巴出生和成長，被體育老師發現她的天份下8歲開始打排球，她進步神速，13歲已首度代表成年國家隊，為正值低潮的古巴女排帶來希望。一年後出戰U23泛美盃，面對一班年長近10歲的對手當選賽事「最佳接應」，當時已被公認為古巴最佳球員。未到15歲已首度出戰世錦賽，2015年在成年泛美盃當上得分王，並獲選為最佳發球和攻擊手，同年再在泛美運動會當選最佳扣球手，當時她尚未滿16歲。

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華加絲代表古巴初戰世錦賽時只得14歲。（Getty Images）

由瑞士、塞爾維亞到土耳其

古巴女排昔日在「彈弓人」露易絲（Yumilka Ruíz）領軍下曾經無敵一時，1992至2000年間奧運三連霸，她和一班隊友退下來後球隊無以為繼，華加絲的出現讓古巴重現曙光，視她為「古巴女排的未來」。

可惜古巴並未好好珍惜這位國寶級新星，她16歲時外流捷克打球期間肩膀受傷，需回古巴醫治，由於醫療設備落後，迫使她到外地私人診所求醫。這個舉動卻引起古巴政府不滿，以「侮辱國家及欠紀律行為」罪名罰她停賽4年。

華加絲在「尋求政治庇護」狀態下到瑞士球會Volero Zurich打球，更大膽地公開發言：「我不後悔，我想成為全球最佳排球員」，之後轉戰土耳其加盟費倫巴治，旋即成為球迷寵兒，她的天份世人皆見，塞爾維亞女排時任教練泰錫（Zoran Terzić）嘗試向她招手，她獲得塞爾維亞公民身份後，國際排球總會 (FIVB) 判決指華加絲必須獲得古巴同意，否則不能代表塞爾維亞。

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華加絲在土耳其發光發亮。（IG）

土耳其總統親自頒發身份證

華加絲並未因又一次遇上阻滯而灰心，再轉投從第一天起已十分歡迎她的土耳其。2021年土耳其總統埃爾多安親自向她頒發土耳其身份證，至2023年她在費倫巴治效力5個球季後，合資格代表土耳其參加國際賽事。

她用表現證明土耳其的耐心是值得的，華加絲為土耳其出戰的首項賽事，即助球隊首奪VNL總冠軍，同年歐洲排球錦標賽她再領軍首次奪冠，兩項賽事她均獲選為MVP。今年VNL土耳其在8強止步，無阻華加絲以293分成為得分王，平均每場獲22.54分，相當誇張。

土耳其本身的長人美女陣容，班底實力已經是世界前列，如今再加上華加絲如虎添翼，有力問鼎土耳其史上首面女排奧運獎牌。

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土耳其女排渴望得到史上首面奧運獎牌。（Getty Images）

土耳其女排13人奧運名單：

主攻：卡拉吉（Ebrar Karakurt）、芭拉甸（Hande Baladin）、迪根（Meliha Diken）、艾芙珍（Tugba Ivegin）、捷比絲奧古（Derya Cebecioglu）
副攻：鄧達（Eda Erdem Dundar）、古妮絲（Zehra Günes）、卡歷（Asli Kalac）
接應攻擊：華加絲（Melissa Vargas）
二傳： 奧絲比（Cansu Ozbay）、莎軒（Elif Sahin）
自由人：柯姬（Gizem Orge）
替補：阿莉絲（Beyza Arici）

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