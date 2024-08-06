土耳其長人美女團挫中國女排 全球最漂亮排球員古妮絲︱巴黎奧運
撰文：威廉神
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巴黎奧運女子排球八強中國女排大戰土耳其，戰情固然精彩，土耳其一班「長人美女團」樣子標緻，從3年前東京奧運開始，已令人印象深刻，身高達1.98米的副攻手古妮絲（Zehra Güneş）更獲公認為全球最美排球員。
古妮絲（Zehra Güneş）／土耳其18號／位置：副攻
土耳其絕色長人美女
土耳其女排「長人美女團」出名靚女多，身高1.98米的古妮絲絕對是最美一人，沒有之一。25歲的她不止樣子標緻可人，實力亦頂尖，她是土耳其女排近年愈戰愈勇的主力之一，有份為球隊贏得去年世界女排聯賽（VNL）冠軍。
早前她因傷沒有隨隊到香港出戰VNL分站賽事，不過她趕及傷癒入選奧運大軍，8強對中國女排一仗正選上陣。
土耳其如今擁有超強得分手華加絲（Melissa Vargas），古妮絲可專注網前防守工作，同在1999年出生的二人，球場內外均十分合拍，當華加絲扣殺得分，古妮絲摸一摸她的頭，深厚感情溢於言表。
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芭拉甸（Hande Baladın）／土耳其7號／位置：主攻
土耳其冰山美人
相對古妮絲的嬌俏可人，26歲的芭拉甸一臉冷艷，一副冰山美人模樣。身為主攻手的她同為土耳其的主力。身高1.89米的她舉手投足皆有球星風範，球場內外均氣勢十足。
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