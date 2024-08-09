巴黎奧運跳水｜王宗源接連兩圈首名變壓力　連續兩屆與金牌擦肩

23.85分，是王宗源在東京奧運與金牌的距離；3年後的巴黎奧運，這名22歲的中國跳水好手再度衝擊男子3米板金牌，決賽第四輪依然領先，偏偏在關鍵第五跳出現失誤，將領先位置交給師兄謝思埸，結果連續兩屆無緣金牌。

王宗源賽後接受前輩何沖訪問時，不禁落淚，坦言接受這次的失敗，揚言下屆洛杉磯奧運捲土重來。



王宗源衝擊首面個人金牌。（路透社）

巴黎奧運｜謝思埸衛冕跳水男子3米板 王宗源第五跳失準成關鍵

22歲的王宗源在巴黎奧運力爭第二面金牌，在男子3米板的最大對手是師兄謝思埸，王宗源分別在初賽與準決賽皆獲得首名。

王宗源第二跳做出難度系數3.5的5337D﹑「反身翻騰一周半轉體三周半」，取得91分，而謝思埸只得79.2分，王宗源登上榜首。直至第五輪，王宗源揀選207C﹑「向後翻騰三周半抱膝」，但他在入水時有失誤，僅得70.2分；謝思埸則取得88.8分，再度登上榜首。

兩名中國隊選手最後一跳同樣做出109C「向前翻騰四周半抱膝」，這動作難度系數高達3.8，即使王宗源獲得102.6分，比起謝思埸得分多，可惜上一跳失分太多，王宗源以13.4分之差無緣冠軍，連續兩屆失落金牌。

自2022年的世界錦標賽，王宗源在杭州亞運﹑世界賽等大賽未嘗一敗，如今卻在巴黎奧運再度不敵隊友謝思埸。

王宗源一度領先再失落金牌，難免失望。（路透社）

男子3米板金牌由謝思埸贏得，王宗源屈居亞軍。（路透社）

在初賽及準決賽的佳績，反而變成王宗源的壓力，他承認自己想發揮準決賽的水平，反而變成負擔，未能放開懷抱致第五跳有嚴重失誤，斷送優勢。

王宗源賽後被前輩何沖問到銀牌是否可惜時，他彷彿被戳到痛處，「很可惜，3年....」然後一度哽咽，掉下男兒淚，身旁的何沖亦安慰他：「你很優秀，不要懷疑自己。」

王宗源接受訪問時不禁流下男兒淚。（TVB片段截圖）

「這就是競技體育的魅力，我要接受今次失敗，接受這面銀牌，我相信下一屆洛杉磯奧運我一定可以拿回這面金牌。」王宗源堅定地說，聲音略為抖震，他隨即抹去眼淚，強擠出笑容，可惜心情一時未能平復，再強忍淚水。

王宗源感激國家隊在3年的備戰，同時向領隊﹑教練﹑親友道謝，最後他再次顯示自己下屆衝金的目標，「雖然今屆的成績令不少支持我的朋友失望，但我在未來4年繼續努力，拿下一面確實的金牌。」