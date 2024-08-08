巴黎奧運｜墨西哥選手「拱橋式」炸出巨型水花 裁判一致決定0分
撰文：普利森
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巴黎奧運，女子跳水3米板準決賽，墨西哥選手華斯姬絲（Aranza Vazquez）在第四跳犯下嚴重錯誤，以「拱橋」姿勢入水，炸出巨型水花。7位裁判全部給她0分，她的排名由第七位跌至包尾的18位。就算她最後一跳表現出水準，獲得該輪全場第三高的分數，但亦只能升兩位至16名，未能躋身前12名入決賽。
今日（8日）的女子跳水3米板準決賽，21歲的華斯姬絲頭3跳表現不俗，以180.7分排第八位，若果保持水平，不難打入決賽。準決賽有18位選手參加，頭12名入決賽。
在第四跳，華斯姬絲選擇了305B的動作，即為「反身翻騰兩周半屈體」，難度系數3.0。結果，她嚴重失誤，更以背部向下的「拱橋」姿勢入水，濺起大量水花。
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華斯姬絲上水後馬上舉手，示意申訴，要求重跳。據《鳳凰網體育》，她表示有人開閃光燈，影響了她的發揮，導致嚴重失誤。據《路透社》，她聲稱被現場觀眾的噪音打擾，分散了注意力。然而，她的申訴被駁回，所有裁判給她這套動作0分。
第四跳0分，令到華斯姬絲由原本排第七位，一下子跌到包尾的18位。她在最後第五跳調整過來，重新發揮水準，跳出該輪第三高的67.5分，但只能攀升上16位，總分為248.2分，未能打入前12名入決賽。
華斯姬絲失誤，入水姿勢完全錯誤。（微博）
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