巴黎奧運跳水｜昌雅妮連續兩圈失誤力挽狂瀾　陳藝文穩定發揮晉級

巴黎奧運，跳水女子3米板準決賽，中國代表昌雅妮首跳失手，未能控制好入水動作，只得48分，成績排尾二，幸好她及時調整，逐步追上來，以總成績第四名入決賽。在之前一日的初賽，昌雅妮亦曾經失手，靠其餘幾跳的成績追回來，排第四名晉級準決賽。

另一位中國代表陳藝文的發揮則非常穩定，尤其是準決賽，5跳分數皆為該輪最高，由頭帶到尾晉級決賽。



昌雅妮（路透社）

在今日（8日）的跳水女子3米板準決賽，22歲的昌雅妮首跳選擇難度系數3.0的405B動作「向內翻騰兩周半屈體」。這一跳，7位裁判的評分差異頗大，由4.5至7分，昌雅妮最後得48分。在18位準決賽選手中，昌雅妮這輪積分排第17位。

昌雅妮（路透社）

昌雅妮及時調整心情，表現回勇，之後4跳成績不錯，密密搶分，其中第四跳更跳出該輪全場第二高分。昌雅妮由第17位開始逐級上，第二跳後上到12位，第三跳後升到第六位，最後總分得320.15，以準決賽第四名入決賽，落後首名的隊友陳藝文40.7分。

昌雅妮（路透社）

這次不是昌雅妮在今屆奧運的首次失誤。她連續兩日、連續兩圈都有一跳較大的失手。

在早一日的初賽，昌雅妮在第二跳選擇難度系數3.1的107B動作「向前翻騰三周半屈體」，騰空高度不夠，未有足夠時間打開入水，最後「L字形」入水。7位裁判評分全數不過5分，昌雅妮獲得38.75分，該跳的排名為並列尾二的26名，總成績由第二位跌至20位。她靠之後三跳補救，以初賽第四名入準決賽。

昌雅妮（路透社）

陳藝文（路透社）

比起昌雅妮的有驚無險，隊友陳藝文的晉級就波瀾不驚。25歲的陳藝文發揮穩健，在初賽已經是由頭帶到尾，以356.4分首名晉級。在今日的準決賽，陳藝文的成績更有進步，取得總分360.85分，首名入決賽。陳藝文在準決賽5跳的分數皆為該輪最高分。

陳藝文（路透社）

中國隊連續3屆奧運在女子3米板包辦金、銀牌，連續6屆有兩名選手站上女子3米板的頒獎台。自2000年悉尼奧運起，除了2008年北京奧運的吳敏霞得銅牌，其餘各屆中國隊都能在女子3米板贏得冠、亞軍。