巴黎奧運跳水｜昌雅妮3米板初賽次跳失準　及時回勇第四晉級

中國跳水「夢之隊」力爭在巴黎奧運掃走全數8面金牌，女子3米板由早前贏得雙人金牌的昌雅妮及陳藝文出戰。

22歲的昌雅妮在初賽第二跳失誤，以L形入水，只得38.75分，幸好昌雅妮餘下3跳回勇，最終以第4名有驚無險晉級明日的準決賽。



陳藝文（左）與昌雅妮早前贏得巴黎奧運女子雙人3米板金牌。（Getty Images）

巴黎奧運｜跳水嚴重失誤！美國選手撞板撻落水 全部裁判齊給0分

陳藝文與昌雅妮出戰女子3米板初賽，陳藝文由頭帶到尾，輕鬆以總成績首名晉級，至於她的隊友昌雅妮卻飽食驚風散。

昌雅妮第一跳後緊隨隊友陳藝文排第二，然後第二跳揀選107B動作﹑「向前翻騰三周半屈體」，以踏板走向板邊起跳，但昌雅妮起跳時踏板的節奏與彈板的頻率不一樣，出現「踩死板」的現象，引致她的騰空高度不夠，昌雅妮勉強完成翻騰三周半的動作，可惜未有足夠時間打開入水，最後「L字形」入水，幸好水花不算太大。

昌雅妮起跳時出現「踩死板」。（TVB片段截圖）

昌雅妮騰空高度不足，最後L形入水。（TVB片段截圖）

昌雅妮第二跳失準，7位裁判評分全數不過5分，最終獲得38.75分，該跳的排名為並列尾二的第26名，總成績由第2跌至第20位。

昌雅妮最終只得38.75分（TVB片段截圖）

昌雅妮似乎未有受影響，其後三跳回勇，當中最後兩跳同樣需要踏板，昌雅妮沒有再出現「踩死板」，兩次皆有足夠的騰空高度進行翻騰動作，結果最後兩跳返回總成績第4位，結果取得308.75分，雖然比落後隊友陳藝文47.65分，但無阻她晉級準決賽。

昌雅妮早在2017年已經是世界冠軍，當年贏得雙人3米板的冠軍，更在今年的世界錦標賽連贏單人及雙人3米板冠軍，至今累積5個世界冠軍。昌雅妮今屆首度出戰奧運會，早前與陳藝文合力贏得女子雙人3米板金牌，亦是她生涯首面奧運金牌，如今衝擊個人第二金。

昌雅妮。（路透社）