巴黎奧運｜全紅嬋訪問可愛率真妙語連珠　跳水女王被一個問題考起

全紅嬋在女子10米高台跳水力壓隊友陳芋汐，達成奧運兩連霸，仍只得17歲的她已是奧運3金得主，接受一眾香港傳媒訪問時一貫率真，意簡言賅，妙語連珠，有記者一句「你長高了」，她秒回一句「也長胖了」，不禁讓人一再會心微笑。



全紅嬋（右）及陳芋汐（左）在這場決賽合演「神仙打架」。（路透社）

較奧運決賽更困難的問題

全紅嬋在頒獎禮後，接受香港傳媒圍訪，有記者問她：「比賽有什麼是最困難的？」這個問題本身，可能較這場比賽更難，她想了又想，不禁喃喃自語：「嗯……最困難呀……」又想了數秒，終於回答道：「沒什麼」，說完不禁笑了一笑。

被問到「回家最想做什麼」，這次她迅速回應：「我想食飯，因為肚餓。」提到家人，全紅嬋似乎不願在人前透露太多，對於「有什麼想跟爸媽講？」這問題，她先表示，不知道父母有沒有看她比賽，「他們在家也特別辛苦的，做那些工作。然後謝謝他們吧。」哥哥特別到現場為她打氣，被問及有何感覺，她也僅稱：「沒啥感覺，我就感謝他。」

全紅嬋的父母在家鄉湛江務農種果樹，哥哥外出打工，一弟一妹均在體校練跳水。難得的是，女兒當上奧運冠軍名成利就，未有因此改變一家生活習慣，3年前全紅嬋贏得東京奧運金牌後立即有企業送贈20萬人民幣慰問金、商舖和房屋，不過全部被爸爸全文茂拒絕，繼續與太太在田裏種果樹，維持昔日平靜儉樸的生活。

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全紅嬋（右）在頒獎台上表情多多。（路透社）

表情多多妙語連珠

上屆奪金時她只是個14歲小女孩，今屆已是個17歲的少女，「兩面金牌有什麼分別？」這個有一定重量的問題，全紅嬋幽默回應，「3年前我比較矮吧，金牌太重了」，她用手比劃，「（現在）只到這兒，沒那麼重吧」。

她還側身親自示範3年前的苦況，「之前進一步進一步，擋我肚子，我一直窩着它。」記者跟她說：「你長高了」，全紅嬋反應極快秒回：「也長胖了」，引得全場大笑。

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訪問尾聲，有記者請她拿起頸上的金牌拍照，她無奈表示：「我沒有手」——攝影師適時將鏡頭換成廣角鏡，大家才看到全紅嬋原來雙手一直各自拿着一大袋毛毛公仔，還要拿大會頒發的條狀禮盒，腋下也夾着另一隻公仔。

全紅嬋在頒獎台上表情多多，精靈古怪，從東京到巴黎，3年過去她還是依然固我，接受訪問時雙手拿滿粉絲當場送給她的烏龜毛公仔，全程沒有放低。中國新一代跳水女王，依然保持率性童真。