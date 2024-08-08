巴黎奧運｜謝思埸衛冕跳水男子3米板　王宗源第五跳失準成關鍵

巴黎奧運跳水男子3米板決賽，於香港時間8月8日晚上9時舉行，中國的王宗源及謝思埸爭奪金牌。22歲的王宗源在初賽及準決賽皆以首名晉級，他在上屆東京奧運贏得銀牌。28歲的謝思埸以衛冕身分參賽，在初賽及準決賽都以次名晉級，落後隊友王宗源。王、謝兩人在初賽及準決賽的表現明顯超班，高出其他選手幾十分，相信金牌會是兩人之爭。較早前，王宗源及謝思埸合力衛冕了男子雙人3米板。

最終，謝思埸以13.4分之差擊敗王宗源，衛冕成功，贏得男子3米板金牌，王宗源再次得銀牌。謝思埸在第二跳後一度跌落第三位，但他表現回穩，排名逐級上，到第五跳更把握王宗源失準的機會，升上榜首。在最後的第六跳，謝思埸及王宗源一齊跳出過百分，最終由謝思埸以543.6分贏得金牌。



謝思埸贏得巴黎奧運跳水男子3米板金牌。（路透社）

決賽第六跳 兩人破百分 謝思埸維持優勢摘金

這一跳足以稱為「神仙打架」，兩人同樣選擇難度系數達3.8的動作，表現同樣非常好。謝思埸跳完後，裁判普遍給他8.5分及9分，獲得100.7分，為今場首次破百的一跳。王宗源更勝一籌，5位裁判給他9分，8.5及9.5分各一位，他這一跳得到102.6分，為全場最高分的一跳。

然而，王宗源上一跳失分太多，最終謝思埸以543.6分贏得金牌，王宗源低13.4分，以530.2分得銀牌。墨西哥選手奧維拿（Osmar Olvera）以500.4得銅牌，落後謝思埸43.2分。

謝思埸：100.7分【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.8）】

🥇總分：543.6分

王宗源：102.6分【109C「向前翻騰四周半抱膝」（難度系數：3.8）】

🥈總分：530.2分

謝思埸（Getty Images）

決賽第五跳 王宗源失誤 謝思埸超前

謝思埸跳出88.8分，累積至442.9分，升上榜首，因為王宗源有失誤。王宗源這一跳只能跳出70.2分，只為本輪的第六高分，他累積得427.6分，落後謝思埸15.3分。

謝思埸：88.8分【407B「向內翻騰三周半屈體」（難度系數：3.7）】

總分：442.9分

王宗源：70.2分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.6）】

總分：427.6分

謝思埸贏得巴黎奧運跳水男子3米板金牌。（路透社）

決賽第四跳 王宗源榜首 謝思埸拉近差距

謝思埸在第四跳維持水準，跳出91分，總分累積至354.1分，將落後差距拉近至3.3分。王宗源這一跳得89.25分，續以357.4分稍微領先。

謝思埸：91分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.5）】

總分：354.1分

王宗源：89.25分【307C「反身翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.5）】

總分：357.4分

謝思埸贏得巴黎奧運跳水男子3米板金牌。（路透社）

決賽第三跳 謝思埸重返次席

謝思埸這一跳表現好好，獲得97.2分的本輪最高分數，總分263.1分，升上次席，落後差距收窄至5.05分。王宗源這一跳也不差，跳出95.55分，總分為268.15。

謝思埸：97.2分【207C「向後翻騰三周半抱膝」（難度系數：3.6）】

總分：263.1分

王宗源：95.55分【5156B「向前翻騰兩周半轉體三周屈體」（難度系數：3.9）】

總分：268.15分

王宗源（Getty Images）

決賽第二跳 謝思埸退居第三 王宗源上榜首

在第二跳，謝思埸略有瑕疵，只得79.2分，在這一輪分數排第五，總分165.9分，退落第三位。至於王宗源則跳出91分，為本輪最高分數，以總分172.6升上榜首。

謝思埸：79.2分【5353B「反身翻騰兩周半轉體一周半屈體」（難度系數：3.3）】

總分：165.9分

王宗源：91分【5337D「反身翻騰一周半轉體三周半」（難度系數：3.5）】

謝思埸（Getty Images）

總分：172.6分

決賽第一跳 謝思埸先聲奪人居首

謝思埸第一跳表現較佳，跳出86.7分，暫時領先，而王宗源則以81.6分居次席。

謝思埸：86.7分【5154B「向前翻騰兩周半轉體兩周屈體」（難度系數：3.4）】

王宗源：81.6分【407C「向內翻騰三周半抱滕」（難度系數：3.4）】

王宗源（路透社）

準決賽：謝思埸有一跳大失準

在準決賽，形勢如初賽，王宗源的分數由頭帶到尾，除了第五跳稍為失準，分數排該輪第三位外，其餘5跳的分數皆為該輪之首，總分537.85分，比初賽成績更好，再以首名晉級。相反，謝思埸在準決賽較失色，其中第四跳大失準，分數僅排該輪第11位，最後他以505.85分次名晉級，落後王宗源32分。

謝思埸（Getty Images）

初賽：王宗源由頭帶到尾

在初賽的6跳中，王宗源頭4跳的成績都為該輪最高分，由頭帶到尾，以530.65分首名晉級。謝思埸整體表現在王宗源之下，頭5跳分數排該輪第二或第三，只有第六跳獲得最高分，以總分509.6分次名晉級，落後王宗源21.05分。