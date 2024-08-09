巴黎奧運女子400米欄決賽超誇張　麥洛蓮又贏足一條街刷世績封后

美國跨欄女王麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone），又一次在奧運女子400米欄決賽向世人證明她的絕對實力——跟3年前在東京一樣，奧運決賽沒有任何對手追得上，最誇張的是她在毫無對手壓迫之下，依然愈跑愈快，過最後一個欄的時候，身邊一個對手也沒有。

這場彷彿只有她一個人的比賽，麥洛蓮以50.37秒刷新自己保持的世界紀錄，名副其實地「贏對手一條街」，連續兩屆奧運以新世績贏得金牌。



巴黎奧運田徑︱女子400米欄決賽，麥洛蓮過最後一個欄的時候，身邊一個對手也沒有。（路透社）

麥洛蓮贏足對手一條街

麥洛蓮在400欄的實力毋庸置疑，今屆奧運前已曾5度刷新世界紀錄，包括3年前東京奧運決賽。不過24歲的荷蘭選手波爾（Femke Bol）近年持續進步，今年7月跑出50.95秒的個人最佳成績，成為繼麥洛蓮後，歷來第二位在51秒內完成400欄的女將，再加上她今屆奧運先出戰一場男女混合4X400米接力決賽，負責最後一棒的波爾，接棒時荷蘭隊僅排第四，全靠她末段發力由第四變第一，力壓美國奪金，更令人憧憬這一戰兩人或許「有得鬥」。

麥洛蓮第5線出戰，波爾排第6線，前者由一起步已展現驚人速度，中段已明顯佔先，她之後愈跑愈快，跟對手的距離愈拉愈開，到第10個欄她上欄的時候，完全看不到其他對手，她以50.37秒衝線，刷新自己今年6月在美國奧運選拔賽跑出的50.65秒，第六度改寫世界紀錄。一直守在第二位的波爾，衝線前被另一美國選手確莉爾（Anna COCKRELL）趕過，僅以令人失望的52.15秒得季軍。

巴黎奧運田徑︱麥洛蓮勝出女子400米欄後，戴上王冠以示跨欄女王地位。（路透社）

氣牆強大的400米欄女王

東京奧運後麥洛蓮曾暗示或會轉項，能力強大的她無論100欄、200米或是400米，也難不倒她，不過最終還是沒有轉項，集中只戰最擅長的400欄。有別於常常帶笑的波爾，麥洛蓮在跑道上總是一臉認真嚴肅、氣牆強大。

她在初賽時甫出場已全程露出凌厲無比眼神，彷彿要「以眼神制敵」，初賽輕鬆勝出下，麥洛蓮依然沒有放下戒備，離場時有電視台想跟她做訪問，當時她冷酷地遙一遙頭拒絕。決賽她繼續煞氣騰騰地出戰，木無表情地上線，就算全場觀眾為她喝采，麥洛蓮依然不為所動，甫開賽便帶頭，直到衝線過後確認成績，終於展露燦爛笑容。

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波爾連續兩屆奧運摘季

她開心地戴上王冠以示跨欄女王地位，罕有露出活潑一面。8月7日生日的她才剛滿25歲，「很感恩可以這樣慶祝25歲生日，真是個超級良機，你無法想像。」她說所有家人都在場，「我們會去慶祝，好好享受這個時刻，同時也要為接力賽做好準備。」

今次是她第三次出戰奧運。2016年初戰奧運時只得16歲，未入決賽，小妮子當年豪言會重返奧運並以頒獎台為目標，5年後她果然做到，不止登上頒獎台最高一格，更刷新世界紀錄。3年前她在東京以51.46秒奪金，那一仗波爾已經在場，麥洛蓮與師姐穆罕默德（Dalilah Muhammad）全程拍跳，波爾跟在二人身後，以52.03秒得季軍，也是被麥洛蓮大幅拋離。

當時波爾賽後直言，以為自己跑得好差，睇返時間才發現只純粹是麥洛蓮跑太快，那一槍成績其實較波爾本身PB快1.76秒。波爾連續兩屆奧運決賽被麥洛蓮拋離「成條街」，真不知她的心理陰影面積有多大。

波爾麥洛蓮4X400米接力賽再對鬥過

別看麥洛蓮平時猶如個酷酷的跨欄女王，私底下也是個愛美的女孩，直言前往巴黎是夢想成真，「那些店舖、道路、餐廳，一切都是夢想」。麥洛蓮稱，「我熱愛時裝，那裏每個人都有神奇的品味，能欣賞各種不同打扮、不同設計師作品已教我高興。能在當地體驗文化，實在太好了。」

上屆奧運贏得兩面金牌，今屆成功再奪一金，麥洛蓮應該可以盡情逛街購物。還有一場女子4X400米接力賽，波爾與麥洛蓮在最後一棒的對決依然值得期待。