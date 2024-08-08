吳艷妮復活賽前自信滿滿　中國跨欄女神又中迴力鏢｜巴黎奧運田徑

中國「跨欄女神」吳艷妮出戰巴黎奧運，作風敢言加上亮麗外表，令她每次出場總是備受注目。她在女子100米欄初賽未能晉級，需在今日（8日）復活賽力爭準決賽資格。

吳艷妮對初賽成績不滿，聲稱在復活賽「只要跑得比这槍快就行了，我的天，12秒97真的太慢了。」她又一次自信滿滿，可是復活賽的成績令她再次命中「迴力鏢」。



中國「跨欄女神」吳艷妮出戰巴黎奧運。（新華社）

初賽失利仍自信十足 豪言：「12.97秒太慢」

8月7日女子100米欄初賽，吳艷妮被列入第一組，跑出12.97秒，以小組第六位完成。今屆賽事每組前三名能以「大Q」晉身準決賽，時間夠快的選手也能以「細q」入圍。吳艷妮初賽兩項條件都達不到，只能轉戰8月8日的復活賽。

賽後她一貫「金句王」本色：「跑得太慢了，給自己打0分，她們實在跑得太快，我想跟都跟不上」，又稱能參加奧運已經夠開心，「接下來目標是突破自我，向國際高水平選手學習。」不過當被問及復活賽的目標，她又回復自信地說：「只要跑得比這槍快就行了，我的天，12秒97真的太慢了。」

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復活賽成績更慢 與教練齊中迴力鏢

復活賽吳艷妮再度登場，她的起步反應0.132秒全組最快，但接下來頭兩個欄隨即又落後，到中段嘗試發力追上，一度在前列，末段衝刺不及芬蘭選手夏娃娜（Lotta HARALA ）及日本選手田中佑美，無緣準決賽，她在復活賽得第四名，跑出的時間更令她再次自打嘴巴。

一日前，她才說跑12.97秒實在太慢，復活賽她跑出再慢百分之一秒的12.98秒，猶如命中「迴力鏢」。吳艷妮教練楊輝在她初賽後稱，徒兒在這一場「跑得有點緊」，成績不太理想，又指吳艷妮初賽前一天剛來生理期，對表現稍有影響，惟同時指「復活賽進半決賽應該是沒問題」，結果跟吳艷妮一起命中「迴力鏢」。

吳艷妮的個人最佳時間為12.74秒，今屆奧運這兩槍時間跟她的PB確有一定距離，事實上吳艷妮的實力足以晉級，跟她同組的復活賽首名晉級選手夏娃娜跑12.86秒，次名的田中佑美跑12.89秒，她如能跑得較接近PB已可「復活」成功。

中國「跨欄女神」吳艷妮賽前自信十足。（新華社）

今年四月已曾自打嘴巴

今次已非吳艷妮首次命出自己發出的「迴力鏢」，今年4月她世界田聯田徑鑽石聯賽廈門站，女子100米跨欄決賽10位跑手中敬陪末席，成績為13.04秒；一周後她再出戰蘇州站賽事，賽前吳艷妮豪言：「我希望蘇州站這場鑽石聯賽，衝破13秒是很輕鬆的，我在想是不是可以突破12.9秒，又或是自己的PB。」

最終她僅跑出13.04秒，以最後一名完成。當時她解釋，「今天就是跑得不是很好，因為這是我（今年）的第一場室外賽，她們的速度太快了，跟不住，再加上我的起跑沒有處理好，所以說一起跑出去就慢了。」吳艷妮總是自信十足，不過從鑽石聯賽到巴黎奧運初賽，賽果都令她一再瞬間自打嘴巴。

即使如此，吳艷妮在今屆奧運仍達成一項創舉，成為歷來首位在奧運會女子100米跨欄賽事跑進13秒內的選手，寫下中國選手在項目的新紀錄。她的隊友林雨薇初賽僅跑出13.24秒，並在另一場復活賽跑出13.13秒，兩場時間均不及吳艷妮。

吳艷妮四月出戰鑽石聯賽蘇州站賽事，在決賽敬陪末席。（新華社）

吳艷妮賽後指出，無論比賽結果好壞，她都會打扮得美美的出賽。（吳艷妮微博）

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