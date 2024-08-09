巴黎奧運田徑｜博茨瓦纳低調飛人200米奪金　一個舉動獻天上母親

賽前以四金為目標的美國跑手賴奧斯（Noah Lyles），每次登場總是全場焦點，巴黎奧運男子200米決賽亦不例外，27歲的賴奧斯一如以往般激動登場，力爭今屆個人第二面金牌。

對比賴奧斯的狂放，準決賽首名晉級的迪保高（Letsile Tebogo）顯得無比低調，這名博茨瓦納（Botswana）飛人以19.46秒首名衝線，最後階段更稍為收步，迪保高只是拍拍心口，衝過終點，在鏡頭前展示跑鞋上的日期慶祝。



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賴奧斯的氣燄吸引全場眼球，迪保高卻顯得毫不起眼，這名21歲來自來自博茨瓦納的跑手，在男子200米準決賽跑出19.96秒，以總成績首名晉身決賽。作為車路士球迷的迪保高，入場時做出高爾彭馬的招牌摸手臂動作。

早前贏得百米飛人的美國跑手賴奧斯，無疑是今次200米的大熱門，第5線出戰的他，首100米後未見優勢，賴奧斯的雙臂不斷擺動，但似乎效用不大，後段更顯得後勁不繼，結果只得第三名。

賴奧斯賽後表示早前患上新冠肺炎。（路透社）

200米飛人之爭落在迪保高與比拿歷（Kenneth Bednarek）身上，轉入最後直路，迪保高逐漸拉開優勢，終點前更稍為收步，以右手拍打心口慶祝，結果跑出19.46秒率先衝線奪金，亦是博茨瓦納史上首面奧運金牌。

迪保高與比拿歷轉入直路佔先。（路透社）

迪保高率先衝線，以右手拍打心口。（路透社）

迪保高衝線後未見太激動，披上博茨瓦納國旗，向鏡頭展示號碼布及跑鞋上的日期，寫上「23-12-1980」，這個日期是迪保高母親的生日日期。

迪保高與母親關係緊密，是迪保高田徑生涯的一大後盾，上年的世界錦標賽則見證了迪保高成為史上首名非洲跑手登上100米的頒獎台，可惜在今年5月天人相隔，他的母親因急病離世，終年只得43歲。

迪保高向鏡頭展跑鞋。（Getty Images）

迪保高母親曾見證兒子上年登上世錦賽頒獎台。（X截圖）

「當我得知母親離世後，我認為我的田徑生涯就此完結。」母親的離世對迪保高打擊甚大，他為此接近一個月沒有訓練，但母親亦是他堅持的原因，迪保高希望在奧運會舞台帶着母親出戰，「我在場上的每一步她（母親）都陪着我，她在天上看着我，我相信現在她是最高興的人，因為她是最相信我的人，對我從沒半點質疑。」

首戰奧運即獲金牌，相信是迪保高獻給亡母的最佳禮物。

21歲的迪保高，相信未來短跑界將會不時出現。（路透社）