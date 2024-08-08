巴黎奧運田徑︱男子鐵餅決賽戲劇一幕　立陶宛小將「雙失」仍高興

巴黎奧運田徑場今晨出現戲劇性一幕，男子擲鐵餅決賽，世界紀錄保持者阿歷拿（Mykolas Alekna）第二擲打破父親維基利奧斯（Virgilijus Alekna）的奧運紀錄，看來金牌在手，不料牙買加選手史東拿（Roje Stona）在第四次嘗試一擲70米，後上奪金。

阿歷拿不止金牌落空，連父親保持的奧運紀錄也被奪去，派對被破壞只是外界附設的期望，阿歷拿本人不以為然，「能帶獎牌回家，我很開心。」史東拿贏得牙買加歷來首面田項金牌後，為運動員同行發聲。



世界紀錄保持者阿歷拿（Mykolas Alekna）第二擲打破父親維基利奧斯（Virgilijus Alekna）的奧運紀錄。（Getty Images）

擲鐵餅讓立陶宛被世界看見

波羅的海國家立陶宛，1990年脫離蘇聯獨立，人口不足300萬的小國，最受歡迎的運動還是籃球、足球、田徑和單車這些熱門項目，最常令他們被世界看見的一項，正是田徑場上從來不是主角的擲鐵餅，而阿歷拿的父親維基利奧斯，正是立陶宛史上最成功一員。

擲鐵餅是立陶宛在田徑項目最強項，歷來累積5面奧運、8面世界賽及7面歐錦賽獎牌，維基利奧斯連續在2000年及2004年兩屆奧運奪金，並在雅典寫下69.89米的奧運紀錄，2008年奧運也獲銅牌，世錦賽也獲得兩金兩銀，如此成功的生涯，也有遺憾，維基利奧斯始終未能打破由東德選手舒爾茨（Jürgen Schult）在1986年寫下的74.08米。

阿歷拿的父親維基利奧斯，正是立陶宛史上最成功擲鐵餅選手，兩奪奧運金牌。（Getty Images）

父親一席話激勵出世界紀錄

他的兒子阿歷拿承繼衣缽，當上頂級鐵餅選手，維基利奧斯跟兒子說：「如果你一成不變，只會跟你的父親一樣：沒有世界紀錄。」網上有不少影片比較父子倆的比賽片段，阿歷拿的動作跟父親如出一轍，不過就在維基利奧斯跟兒子說出上述一番話一個月後，阿歷拿果然打破這個已保持長達38年的世界紀錄，今年4月將世績改寫成74.35米。

阿歷拿小時候先接觸足球，7歲時才轉玩田徑，很快已在擲項展露天份，2021年轉到美國訓練和讀書，入讀加州大學柏克萊分校。2022年世錦賽，當時只得19歲的阿歷拿獲得銀牌，同年在歐錦賽成為歷來最年輕的冠軍，並寫下69.78米賽事紀錄。去年他首度擲出71米，今年繼續進步，在父親跟他一席激勵他的話後一個月刷新世界紀錄，他在比賽中的6次投擲全數突破70米。

小時候的阿歷拿與父親維基利奧斯（IG）

牙買加選手一擲改寫世人期待劇本

如此強勁走勢下，世人期待阿歷拿在巴黎寫下父子在同一項目奪金的佳話。他在第二擲便以69.97米打破父親維基利奧斯的奧運紀錄，看來金牌在手，不料牙買加選手史東拿將劇本改寫，在第四擲投出70米，反超前阿歷拿。二人和其他選手在餘下兩擲未能再創佳績，史東拿奪得金牌，還將阿歷拿家族的奧運紀錄改寫。

史東拿「破壞派對」，阿歷拿卻不以為忤，賽後他說：「能帶獎牌回家，我很開心。我不感到失落或什麼的。」世人渴望看到父子先後奪金的故事，阿歷拿滿不在乎，「我曾在比賽期間擁有過奧運紀錄，打破它的感覺很好，是個很好的經驗……那是很純粹的快樂。當然我的期望是獲勝，但有時就是不會發生，我為這面銀牌感到高興。」

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史東拿為牙買加田項選手發聲

後上奪金的史東拿賽後說，「我沒有什麼可以失去，於是盡力一試。」

牙買加以短跑享負盛名，可是今屆賽事暫時未有金牌，女子100米及200米賽事皆三甲不入，當中男、女子200米更皆無選手能晉身決賽，為近屆未見，男子百米飛人由美國賴奧斯（Noah Lyles）奪得，牙買加新星基尚湯臣（Kishane Thompson）以0.005秒之差僅負獲銀牌。

反而在田賽收穫不少，史東拿的鐵餅金牌以外，還有賓諾克（Wayne PINNOCK）的男子跳遠銀牌，甘寶（Rajindra Campbell）的男子推鉛球銅牌，以及歷姬絲（Shanieka RICKETTS）在女子三級跳的銀牌。

牙買加新星基尚湯臣（Kishane Thompson）的銀牌，是牙買加暫時在短跑唯一獎牌。（Getty Images）

牙買加歷來只曾在2008北京奧運在女子跳遠獲得唯一一面田賽獎牌，今屆在田賽已獲1金2銀1銅。對於世人和牙買加國民只重視短跑，史東拿特別提及，「徑賽獲得大量關注，但田賽項目正在進步之中，我們應獲得更多支持。」

阿歷拿未能在今屆上演父子齊奪金的佳話，不過他有的是時間，這位年輕人只得21歲，4年後在受訓的美國主場出戰，仍有望追隨父親腳步在奧運奪金。

立陶宛歷來在奧運共奪6面金牌，田徑佔一半，而且3面金牌全是來自擲鐵餅，當中兩面由維基利奧斯所獲。立陶宛對上一次在夏季奧運奪金已是2012年倫敦奧運，他們在2016、2020兩屆都未能踏上頒獎台最高一格，今屆亦未「開齋」，暫時憑阿歷拿獲一銀，以及在三人籃球和划艇得兩銅。