巴黎奧運田徑｜賴奧斯抱恙出戰倒灶200米摘銅　衝線後不支倒地

賽前揚言在巴黎奧運拿下破紀錄四金的賴奧斯（Noah Lyles），在男子200米決賽「斷纜」，這名美國飛人在衝線前顯得十分吃力，奮戰下摘銅，衝線後不支倒地，隨後更要坐上輪椅離場。賴奧斯隨後戴上口罩，表示自己患上新冠肺炎，並退出今屆奧運餘下賽事。



賴奧斯200米抱恙出戰。（Getty Images）

賴奧斯成為百米飛人後，轉戰男子200米力爭雙金，當然是大熱門。這名在第5線出戰的美國飛人，首100米後未見優勢，最後直路賴奧斯雙臂不斷擺動，但似乎效用不大，後段更顯得後勁不繼，未能超越迪保高（Letsile Tebogo）及隊友比拿歷（Kenneth Bednarek），結果只得第三名。

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賴奧斯需要醫療人員。（Getty Images）

賴奧斯衝線後，逐一與金﹑銀牌得主祝賀，這名27歲的美國跑手似乎回不過氣，先坐在地上，看似呼吸困難，然後再不支倒地，美國隊軍醫隨即上前扶起賴奧斯，在場的醫療人員示意需要輪椅，賴奧斯最後以輪椅被推離場。

當賴奧斯完成200米賽事後，賽道已經傳他患病的傳聞。離場治理後，賴奧斯返回田徑場接受訪問，換上美國隊T恤的他，同時戴上口罩，並親口承認：「我確診新冠肺炎。」

賴奧斯不支倒地。（Getty Images）

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賴奧斯透露，他早在周二（6日）已感到不適，同時有新冠肺炎的病徵，當他檢測後發現陽性，賴奧斯隨即搬離選手村，搬往附近的酒店隔離，但他當刻從無想過退賽，而且身體狀況已有好轉，但完賽後感到頭暈﹑胸口疼痛及呼吸困難，經過休息後已經好多了，但他承認：「這（患病）的確影響我的表現。」賴奧斯坦言抱恙出戰是個「恐怖經歷」，但他對摘銅這個成績感到十分自豪。

賴奧斯戴上口罩，確認自己患新冠。（Getty Images）

賴奧斯隨後透過社交網站發文，確認退出奧運「我相信這（200米）是我巴黎奧運的最後一戰」，縱然這不是他想像中的奧運會，但他依然十分享受，賴奧斯在文尾保持一貫風格，「不論你是支持我或是不喜歡我，你們都無法否認，你們會看我比賽吧？我們下次再見。」