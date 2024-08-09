社區盾曼聯對曼城Now TV直播　做兩個步驟免費睇　周六10點開波

Now TV將直播2024年英格蘭社區盾曼城對曼聯，這場社區盾曼市打吡會在香港時間8月10日晚上10時舉行。今場社區盾由收費電視台Now TV直播，但非用戶只要下載「Now TV」應用程式，都可以免費收看。



曼城翼鋒沙維奧。（Getty Images）

巴黎奧運尾聲，歐洲足球球季快將展開，在香港時間8月10日星期六晚10時，上演曼城對曼聯的社區盾。由哥迪奧拿領軍的曼城為應屆英超盟主，聯賽4連霸，而坦赫格率領的曼聯為應屆足總盃冠軍，這兩支曼徹斯特勁旅會在倫敦溫布萊球場爭奪這項季前錦標。

10/08 22:00 社區盾 曼城vs曼聯 Now TV 621、630台

曼聯中場基斯甸艾歷臣（路透社）

香港球迷最關心是哪裏看得到社區盾直播？今屆社區盾有沒有免費直播？Now TV公布，周六獨家直播本年度英格蘭社區盾。

除了現有指定Now TV客戶可於621台收看社區盾直播外，球迷只需於手機下載「Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新嘅「Smart TV App」，並完成簡單登記，就在可以透過630台免費收看這場打吡大戰。

曼聯領隊坦赫格表示，哈利馬古尼、域陀連迪路夫、雲比沙卡及勞基梳爾因傷上陣成疑，利辛度馬天尼斯本周才歸隊。另外，曼聯新兵約羅（Leny Yoro）足部受傷，要缺陣3個月，前鋒凱倫亦要養傷6星期。